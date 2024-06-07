Окопный РЭБ "ШАТРО 50-1М", 800 FPV-дронов и технику передадут защитникам Харьковщины и Донетчины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Воинам, которые защищают Донецкую и Харьковскую области, передадут первые комплексы окопного РЭБ "ШАТРО 50-1М"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Мы начинаем новую программу - окопный РЭБ, который защищает военных просто на нуле. Непосредственно командные пункты, окопы, отделения. В дополнение к нашей супер успешной разработке киберзащиты "Ай-Петри СВ" и детекторов дронов "Цукорок". Мы оплатили 48 штук, первые уже поступили", - рассказал пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко.

Бригадам также предоставят 800 FPV-дронов. Общая стоимость техники, которую отправят, почти 29 млн грн.

Пополнят бригадам на горячих участках фронта и запасы FPV-дронов - 800 смертоносных для врага птичек уже готовы к полету. Общая стоимость этой "посылочки на фронт" - почти 29 млн грн.

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"Программа FPV - уже почти 20 000 переданных дронов за полгода. Это в пределах 10% от того, что смогла сделать вся украинская власть по сравнению с одним нашим Фондом. Сегодня очередная партия - еще 800 FPV-дронов солдатам", - отметил Порошенко.

В то же время военные строители получат очередную партию экскаваторов TDC для быстрого возведения укреплений.

Артиллеристам везут проверенные за два года полномасштабного вторжения грузовики DAF.

"С 2022 года передали уже почти 500 машин различных комплектаций, сегодня везем еще три, в частности наш DAF с манипулятором для артиллеристов", - добавил пятый президент.

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