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Новости Фото Война
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Окопный РЭБ "ШАТРО 50-1М", 800 FPV-дронов и технику передадут защитникам Харьковщины и Донетчины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Воинам, которые защищают Донецкую и Харьковскую области, передадут первые комплексы окопного РЭБ "ШАТРО 50-1М"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Мы начинаем новую программу - окопный РЭБ, который защищает военных просто на нуле. Непосредственно командные пункты, окопы, отделения. В дополнение к нашей супер успешной разработке киберзащиты "Ай-Петри СВ" и детекторов дронов "Цукорок". Мы оплатили 48 штук, первые уже поступили", - рассказал пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко.

Порошенко передав воїнам на передовій окопний РЕБ та сотні FPV

Бригадам также предоставят 800 FPV-дронов. Общая стоимость техники, которую отправят, почти 29 млн грн.

Пополнят бригадам на горячих участках фронта и запасы FPV-дронов - 800 смертоносных для врага птичек уже готовы к полету. Общая стоимость этой "посылочки на фронт" - почти 29 млн грн.

Порошенко передав воїнам на передовій окопний РЕБ та сотні FPV

Смотрите также: 26-й отдельный дивизион речных катеров и Одесская военная академия получили партию техники. ФОТО

"Программа FPV - уже почти 20 000 переданных дронов за полгода. Это в пределах 10% от того, что смогла сделать вся украинская власть по сравнению с одним нашим Фондом. Сегодня очередная партия - еще 800 FPV-дронов солдатам", - отметил Порошенко.

Порошенко передав воїнам на передовій окопний РЕБ та сотні FPV

В то же время военные строители получат очередную партию экскаваторов TDC для быстрого возведения укреплений.

Порошенко передав воїнам на передовій окопний РЕБ та сотні FPV

Артиллеристам везут проверенные за два года полномасштабного вторжения грузовики DAF.

Порошенко передав воїнам на передовій окопний РЕБ та сотні FPV

"С 2022 года передали уже почти 500 машин различных комплектаций, сегодня везем еще три, в частности наш DAF с манипулятором для артиллеристов", - добавил пятый президент.

Смотрите также: Подразделения ВСУ на южном направлении получили 6 моторных лодок Whaly, дроны и много шин на разные типы грузовиков. ФОТО

Автор: 

помощь (7816) Порошенко Петр (19606)


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Топ комментарии
+25
Низький уклін тобі Гетьмане!
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07.06.2024 09:44
+22
Интересно, если посчитать за все время количество дронов и РЭБ от Пороха и от государства, та каково будет соотношение? Будет сильный позор для зелени или просто о@уительный писец?
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07.06.2024 09:47
+22
Петру Олексійовичу і його команді , які допомагають , без впину ,
нашій армії , величезна подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.06.2024 09:48
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Правила форума Совет форумчан
Низький уклін тобі Гетьмане!
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07.06.2024 09:44 Ответить
От ''барига'', піариться без зупинки. Ні щоб якийсь відосик пробубніти
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07.06.2024 09:45 Ответить
На самом деле ничего плохого в видосике нет. Если ты этот видосик заработал. Вот как Порох.
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07.06.2024 09:57 Ответить
Та він ж на зе! натякає)
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07.06.2024 10:13 Ответить
Щоб всі й одразу розуміли про кого мова, треба писати "гундосик"
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07.06.2024 10:20 Ответить
Блін, крім словника слів-паразитів від зе!, треба ще тлумачний словник зеленого н@ркрмана складати)))
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07.06.2024 10:36 Ответить
А клоунятко силу воли демонстрирует... держится... не поддается на провокации...🤡
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07.06.2024 13:00 Ответить
Интересно, если посчитать за все время количество дронов и РЭБ от Пороха и от государства, та каково будет соотношение? Будет сильный позор для зелени или просто о@уительный писец?
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07.06.2024 09:47 Ответить
А як що сюди добавити дрони Стерненка, Лачена, Притули, "Повернись живим" та інших менш глобальних донатерів, є побоювання що держава може і в нуль не вийти
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07.06.2024 10:25 Ответить
Не забуть віртуальний супутник Притули. Він дуже важливий.
ОП навіть Буданова напрягло його піарити.
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07.06.2024 10:30 Ответить
От не треба, це зелене лайно як серненко та притулу, до Пороха ставити в один ряд.
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07.06.2024 10:49 Ответить
Вже порахували - трохи більше 10% .
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07.06.2024 11:12 Ответить
Після того як гнида сказада шо у 24 році до ЗСУ піде міліон дронів ,а міністр федоров ще один міліон - то на травень місяц к війсках повинно бути 800000 штук. На запит ЕС до МО України - скіки вже - відповіли - на кінець травня 145000 штук і це разом з волонтерскими. Тут жеж головне не постачання дронів у ЗСУ - хай там всі хоть загинуть - тут жеж 59% ДОВІРЯЮТЬ - ось це важливо.
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07.06.2024 11:48 Ответить
Браво Петро Олексійович.
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07.06.2024 09:48 Ответить
Петру Олексійовичу і його команді , які допомагають , без впину ,
нашій армії , величезна подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.06.2024 09:48 Ответить
Читаю заголовок і вже майже впевнений що це пов*язано з ЄС а не з СН.
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07.06.2024 09:51 Ответить
Якщо про Порошенко - то "передадуть", мабуть якісь інкогніто, а якщо про шута зеленського, то двохвилинний відосік розкладуть на речення у трьох-чотирьох окремих статтях. Жалюгідні манкурти
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07.06.2024 09:51 Ответить
Побачив фото до статті, і навіть не читаючи заголовок все зрозумів. Така вже традиція...
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07.06.2024 10:24 Ответить
-"...як же, він, мене бісить" подумав Янелох-Найвеличнійший...
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07.06.2024 09:55 Ответить
А від СН всім - прівєт!
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07.06.2024 10:01 Ответить
Я так розумію, що Порох з Кличком по черзі зе! та його команду дістають))) знову до обшуків дограються..

Зате, у зе! зранку день не задався)))
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07.06.2024 10:16 Ответить
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ШАНОВНА ГРОМАДА
Як РЕБ, дрони, авто. майно, технику передати ЗСУ так то Порошенко та "Европейська Солідарність".
А як тарифи підняти, шось с3,14здить, у особливо великих розмірах чі якусть гадість зробити Державі і ЗСУ так то відразу Зеленській та "Слуги народу".
Співпадіння?
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07.06.2024 10:26 Ответить
не думаю...(с)
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07.06.2024 16:06 Ответить
Іноді мені здається, що центром постачання ******** зброї і найбільшої по обсягам є Порошенко і Стерненко на народні і власні донати. На їх рахунку вже сотня тисяч дронів. Це важко не помітити.
Щось не чутно Притулу.
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07.06.2024 10:42 Ответить
ЦЕНЗОР!, хоч раз напиши в заголовку шо не ,,передали", а конкретно... ,,Порошенко передав"
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07.06.2024 11:17 Ответить
эту интригу здесь знают...\это как шифр...)\
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07.06.2024 16:07 Ответить
Оце єдина надія на перемогу ....вже від того ,шо Петро біля ЗСУ ! Дякуємо ❤
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07.06.2024 11:32 Ответить
І знову цей чортів барига зіпсує нерви найвеличнішому клоуну, у якого вони і так ні к чорту - та шо ж це робиться?
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07.06.2024 14:10 Ответить
 
 