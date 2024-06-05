Подразделения ВСУ на южном направлении получили 6 моторных лодок Whaly, дроны и много шин на разные типы грузовиков. ФОТО

Во время очередной поездки в Одесскую и Николаевскую области Петр Порошенко передал батальону спецназовцев, морпехам, артиллеристам и связистам большую партию техники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Сегодня передаем 11 подразделениям груз помощи. Наши воины получают 6 моторных лодок "Whaly", 300 FPVшок, 10 "Мавиков", несколько десятков "Ванільних цукорків" и много шин на различные типы грузовиков. Этого должно хватить, чтобы полностью "обуть" 71 машину", - рассказал Порошенко.





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