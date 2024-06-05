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Новости Фото Война
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Подразделения ВСУ на южном направлении получили 6 моторных лодок Whaly, дроны и много шин на разные типы грузовиков. ФОТО

порошенко привіз допомогу військовим

Во время очередной поездки в Одесскую и Николаевскую области Петр Порошенко передал батальону спецназовцев, морпехам, артиллеристам и связистам большую партию техники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Сегодня передаем 11 подразделениям груз помощи. Наши воины получают 6 моторных лодок "Whaly", 300 FPVшок, 10 "Мавиков", несколько десятков "Ванільних цукорків" и много шин на различные типы грузовиков. Этого должно хватить, чтобы полностью "обуть" 71 машину", - рассказал Порошенко.

Порошенко передав військовим на південному напрямку допомогу
Порошенко передав військовим на південному напрямку допомогу

Смотрите также: Порошенко передает ВСУ 2 тыс. дронов. ФОТО

Автор: 

помощь (7804) Порошенко Петр (19602)


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Топ комментарии
+19
Ви уявляїте які були би наші ЗСУ при Пороху ? І чи була би така війна , при його команді та керивницьтві ?
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05.06.2024 19:36
+19
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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05.06.2024 19:46
+14
Хтож іще!
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05.06.2024 19:21
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Хтож іще!
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05.06.2024 19:21 Ответить
Ви уявляїте які були би наші ЗСУ при Пороху ? І чи була би така війна , при його команді та керивницьтві ?
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05.06.2024 19:36 Ответить
😭😭😭
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05.06.2024 19:42 Ответить
чи була б війна взагалі?
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05.06.2024 20:15 Ответить
а Ви уявляєте як у зелебобів пердаки горять???
марафон про це мовчить!!!!
вихваляє слуг та опу!
і люди в це вірять
і в 10+ замахів вірять.
знаю по своїх батьках!!!!
і проводжу роз"яснювальну поботу.
але через тиждень те саме...
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05.06.2024 23:11 Ответить
От упертий Гетьман, а міг би відосики конвейєрним методом штампувати пАтужно і наріт би його обожнював(
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05.06.2024 19:43 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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05.06.2024 19:46 Ответить
Ось такий він, «бізнес на крові», від Президента Порошенка!
А от цікаво, чого навезе турист зеленський для наших воїнів?
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05.06.2024 20:01 Ответить
Очікування, сподівання, плани.
Більше нічого.
І нІчого…
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05.06.2024 20:17 Ответить
Дякую, Президенте!
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05.06.2024 20:15 Ответить
А чим похваляться ось так на відео і фото різні там гардони , притули , стерненки і всякі там лосі , які постійно донатять . а результат покажіть .
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05.06.2024 20:37 Ответить
 
 