Подразделения ВСУ на южном направлении получили 6 моторных лодок Whaly, дроны и много шин на разные типы грузовиков. ФОТО
Во время очередной поездки в Одесскую и Николаевскую области Петр Порошенко передал батальону спецназовцев, морпехам, артиллеристам и связистам большую партию техники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Сегодня передаем 11 подразделениям груз помощи. Наши воины получают 6 моторных лодок "Whaly", 300 FPVшок, 10 "Мавиков", несколько десятков "Ванільних цукорків" и много шин на различные типы грузовиков. Этого должно хватить, чтобы полностью "обуть" 71 машину", - рассказал Порошенко.
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марафон про це мовчить!!!!
вихваляє слуг та опу!
і люди в це вірять
і в 10+ замахів вірять.
знаю по своїх батьках!!!!
і проводжу роз"яснювальну поботу.
але через тиждень те саме...
А от цікаво, чого навезе турист зеленський для наших воїнів?
Більше нічого.
І нІчого…