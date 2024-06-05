Підрозділи ЗСУ на південному напрямку отримали 6 моторних човнів Whaly, дрони та багато шин на різні типи вантажівок. ФОТО

Під час чергової поїздки на Одещину та Миколаївщину Петро Порошенко передав батальйону спецпризначенців, морпіхам, артилеристам та зв’язківцям велику партію техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Сьогодні передаємо 11 підрозділам вантаж допомоги. Наші воїни отримують 6 моторних човнів "Whaly", 300 FPVшок, 10 Мавіків, декілька десятків "Ванільних цукорків" і багато шин на різні типи вантажівок. Цього має вистачити, щоб повністю "взути" 71 автівку", – розповів Порошенко.





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