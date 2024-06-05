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Новини Фото Війна
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Підрозділи ЗСУ на південному напрямку отримали 6 моторних човнів Whaly, дрони та багато шин на різні типи вантажівок. ФОТО

порошенко привіз допомогу військовим

Під час чергової поїздки на Одещину та Миколаївщину Петро Порошенко передав батальйону спецпризначенців, морпіхам, артилеристам та зв’язківцям велику партію техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Сьогодні передаємо 11 підрозділам вантаж допомоги. Наші воїни отримують 6 моторних човнів "Whaly", 300 FPVшок, 10 Мавіків, декілька десятків "Ванільних цукорків" і багато шин на різні типи вантажівок. Цього має вистачити, щоб повністю "взути" 71 автівку", – розповів Порошенко.

Порошенко передав військовим на південному напрямку допомогу
Порошенко передав військовим на південному напрямку допомогу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передає ЗСУ 2 тис. дронів. ФОТО

Автор: 

допомога (8358) Порошенко Петро (15177)


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Топ коментарі
+19
Ви уявляїте які були би наші ЗСУ при Пороху ? І чи була би така війна , при його команді та керивницьтві ?
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05.06.2024 19:36
+19
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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05.06.2024 19:46
+14
Хтож іще!
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05.06.2024 19:21
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Хтож іще!
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05.06.2024 19:21 Відповісти
Ви уявляїте які були би наші ЗСУ при Пороху ? І чи була би така війна , при його команді та керивницьтві ?
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05.06.2024 19:36 Відповісти
😭😭😭
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05.06.2024 19:42 Відповісти
чи була б війна взагалі?
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05.06.2024 20:15 Відповісти
а Ви уявляєте як у зелебобів пердаки горять???
марафон про це мовчить!!!!
вихваляє слуг та опу!
і люди в це вірять
і в 10+ замахів вірять.
знаю по своїх батьках!!!!
і проводжу роз"яснювальну поботу.
але через тиждень те саме...
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05.06.2024 23:11 Відповісти
От упертий Гетьман, а міг би відосики конвейєрним методом штампувати пАтужно і наріт би його обожнював(
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05.06.2024 19:43 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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05.06.2024 19:46 Відповісти
Ось такий він, «бізнес на крові», від Президента Порошенка!
А от цікаво, чого навезе турист зеленський для наших воїнів?
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05.06.2024 20:01 Відповісти
Очікування, сподівання, плани.
Більше нічого.
І нІчого…
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05.06.2024 20:17 Відповісти
Дякую, Президенте!
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05.06.2024 20:15 Відповісти
А чим похваляться ось так на відео і фото різні там гардони , притули , стерненки і всякі там лосі , які постійно донатять . а результат покажіть .
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05.06.2024 20:37 Відповісти
 
 