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Окопний РЕБ "ШАТРО 50-1М", 800 FPV-дронів та техніку передадуть захисникам Харківщини та Донеччини. ФОТОрепортаж

Воїнам, які боронять Донеччину та Харківщину, передадуть перші комплекси окопного РЕБ "ШАТРО 50-1М"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ми починаємо нову програму — окопний РЕБ, який захищає військових просто на нулі. Безпосередньо командні пункти, окопи, відділення. На додачу до нашої супер успішної розробки кіберзахисту "Ай-Петрі СВ" та детекторів дронів "Цукорок". Ми оплатили 48 штук, перші вже надійшли", - розповів п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко.

Порошенко передав воїнам на передовій окопний РЕБ та сотні FPV

Бригадам також нададуть 800 FPV-дронів. Загальна вартість техніки, яку відправлять, майже 29 млн грн.

Поповнять бригадам на гарячих ділянках фронту і запаси FPV-дронів – 800 смертоносних для ворога пташок вже готові до польоту. Загальна вартість цієї "посилочки на фронт" – майже 29 млн грн.

Порошенко передав воїнам на передовій окопний РЕБ та сотні FPV

Також читайте: 26-й окремий дивізіон річкових катерів та Одеська військова академія отримали партію техніки. ФОТО

"Програма FPV - вже майже 20 000 переданих дронів за півроку. Це в межах 10% від того, що змогла зробити вся українська влада порівняно з одним нашим Фондом. Сьогодні чергова партія - ще 800 FPV-дронів солдатам", – зазначив Порошенко.

Порошенко передав воїнам на передовій окопний РЕБ та сотні FPV

Водночас військові будівельники отримають чергову партію екскаваторів TDC для швидшого зведення укріплень.

Порошенко передав воїнам на передовій окопний РЕБ та сотні FPV

Артилеристам везуть перевірені за два роки повномасштабного вторгнення вантажівки DAF.

Порошенко передав воїнам на передовій окопний РЕБ та сотні FPV

"З 2022 року передали вже майже 500 машин різних комплектацій, сьогодні веземо ще три, зокрема наш DAF з маніпулятором для артилеристів", - додав п'ятий президент.

Також читайте: Підрозділи ЗСУ на південному напрямку отримали 6 моторних човнів Whaly, дрони та багато шин на різні типи вантажівок. ФОТО

Автор: 

допомога (8370) Порошенко Петро (15180)


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Топ коментарі
+25
Низький уклін тобі Гетьмане!
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07.06.2024 09:44
+22
Интересно, если посчитать за все время количество дронов и РЭБ от Пороха и от государства, та каково будет соотношение? Будет сильный позор для зелени или просто о@уительный писец?
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07.06.2024 09:47
+22
Петру Олексійовичу і його команді , які допомагають , без впину ,
нашій армії , величезна подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.06.2024 09:48
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Низький уклін тобі Гетьмане!
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07.06.2024 09:44 Відповісти
От ''барига'', піариться без зупинки. Ні щоб якийсь відосик пробубніти
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07.06.2024 09:45 Відповісти
На самом деле ничего плохого в видосике нет. Если ты этот видосик заработал. Вот как Порох.
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07.06.2024 09:57 Відповісти
Та він ж на зе! натякає)
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07.06.2024 10:13 Відповісти
Щоб всі й одразу розуміли про кого мова, треба писати "гундосик"
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07.06.2024 10:20 Відповісти
Блін, крім словника слів-паразитів від зе!, треба ще тлумачний словник зеленого н@ркрмана складати)))
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07.06.2024 10:36 Відповісти
А клоунятко силу воли демонстрирует... держится... не поддается на провокации...🤡
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07.06.2024 13:00 Відповісти
Интересно, если посчитать за все время количество дронов и РЭБ от Пороха и от государства, та каково будет соотношение? Будет сильный позор для зелени или просто о@уительный писец?
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07.06.2024 09:47 Відповісти
А як що сюди добавити дрони Стерненка, Лачена, Притули, "Повернись живим" та інших менш глобальних донатерів, є побоювання що держава може і в нуль не вийти
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07.06.2024 10:25 Відповісти
Не забуть віртуальний супутник Притули. Він дуже важливий.
ОП навіть Буданова напрягло його піарити.
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07.06.2024 10:30 Відповісти
От не треба, це зелене лайно як серненко та притулу, до Пороха ставити в один ряд.
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07.06.2024 10:49 Відповісти
Вже порахували - трохи більше 10% .
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07.06.2024 11:12 Відповісти
Після того як гнида сказада шо у 24 році до ЗСУ піде міліон дронів ,а міністр федоров ще один міліон - то на травень місяц к війсках повинно бути 800000 штук. На запит ЕС до МО України - скіки вже - відповіли - на кінець травня 145000 штук і це разом з волонтерскими. Тут жеж головне не постачання дронів у ЗСУ - хай там всі хоть загинуть - тут жеж 59% ДОВІРЯЮТЬ - ось це важливо.
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07.06.2024 11:48 Відповісти
Браво Петро Олексійович.
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07.06.2024 09:48 Відповісти
Петру Олексійовичу і його команді , які допомагають , без впину ,
нашій армії , величезна подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.06.2024 09:48 Відповісти
Читаю заголовок і вже майже впевнений що це пов*язано з ЄС а не з СН.
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07.06.2024 09:51 Відповісти
Якщо про Порошенко - то "передадуть", мабуть якісь інкогніто, а якщо про шута зеленського, то двохвилинний відосік розкладуть на речення у трьох-чотирьох окремих статтях. Жалюгідні манкурти
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07.06.2024 09:51 Відповісти
Побачив фото до статті, і навіть не читаючи заголовок все зрозумів. Така вже традиція...
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07.06.2024 10:24 Відповісти
-"...як же, він, мене бісить" подумав Янелох-Найвеличнійший...
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07.06.2024 09:55 Відповісти
А від СН всім - прівєт!
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07.06.2024 10:01 Відповісти
Я так розумію, що Порох з Кличком по черзі зе! та його команду дістають))) знову до обшуків дограються..

Зате, у зе! зранку день не задався)))
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07.06.2024 10:16 Відповісти
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ШАНОВНА ГРОМАДА
Як РЕБ, дрони, авто. майно, технику передати ЗСУ так то Порошенко та "Европейська Солідарність".
А як тарифи підняти, шось с3,14здить, у особливо великих розмірах чі якусть гадість зробити Державі і ЗСУ так то відразу Зеленській та "Слуги народу".
Співпадіння?
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07.06.2024 10:26 Відповісти
не думаю...(с)
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07.06.2024 16:06 Відповісти
Іноді мені здається, що центром постачання ******** зброї і найбільшої по обсягам є Порошенко і Стерненко на народні і власні донати. На їх рахунку вже сотня тисяч дронів. Це важко не помітити.
Щось не чутно Притулу.
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07.06.2024 10:42 Відповісти
ЦЕНЗОР!, хоч раз напиши в заголовку шо не ,,передали", а конкретно... ,,Порошенко передав"
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07.06.2024 11:17 Відповісти
эту интригу здесь знают...\это как шифр...)\
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07.06.2024 16:07 Відповісти
Оце єдина надія на перемогу ....вже від того ,шо Петро біля ЗСУ ! Дякуємо ❤
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07.06.2024 11:32 Відповісти
І знову цей чортів барига зіпсує нерви найвеличнішому клоуну, у якого вони і так ні к чорту - та шо ж це робиться?
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07.06.2024 14:10 Відповісти
 
 