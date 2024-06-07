Окопний РЕБ "ШАТРО 50-1М", 800 FPV-дронів та техніку передадуть захисникам Харківщини та Донеччини. ФОТОрепортаж

Воїнам, які боронять Донеччину та Харківщину, передадуть перші комплекси окопного РЕБ "ШАТРО 50-1М"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ми починаємо нову програму — окопний РЕБ, який захищає військових просто на нулі. Безпосередньо командні пункти, окопи, відділення. На додачу до нашої супер успішної розробки кіберзахисту "Ай-Петрі СВ" та детекторів дронів "Цукорок". Ми оплатили 48 штук, перші вже надійшли", - розповів п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко.

Бригадам також нададуть 800 FPV-дронів. Загальна вартість техніки, яку відправлять, майже 29 млн грн.

Поповнять бригадам на гарячих ділянках фронту і запаси FPV-дронів – 800 смертоносних для ворога пташок вже готові до польоту. Загальна вартість цієї "посилочки на фронт" – майже 29 млн грн.

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"Програма FPV - вже майже 20 000 переданих дронів за півроку. Це в межах 10% від того, що змогла зробити вся українська влада порівняно з одним нашим Фондом. Сьогодні чергова партія - ще 800 FPV-дронів солдатам", – зазначив Порошенко.

Водночас військові будівельники отримають чергову партію екскаваторів TDC для швидшого зведення укріплень.

Артилеристам везуть перевірені за два роки повномасштабного вторгнення вантажівки DAF.

"З 2022 року передали вже майже 500 машин різних комплектацій, сьогодні веземо ще три, зокрема наш DAF з маніпулятором для артилеристів", - додав п'ятий президент.

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