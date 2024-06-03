26-й окремий дивізіон річкових катерів та Одеська військова академія отримали партію техніки. ФОТО

Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав велику партію техніки 26-му окремому дивізіону річкових катерів та Одеській військовій академії. Загалом військовим привезли техніку на суму майже 19 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Морякам передали авторемонтну майстерню на базі вантажівки DAF, генератори і потужні зарядні станції.

А військова академія поповнилась двома великими автобусами – це було прохання керівництва вишу. Тепер курсанти можуть у комфортних умовах виїжджати на навчання чи місця дислокації. В автопарку академії працюватимуть і дві потужні вантажівки DAF YA у десантній комплектації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи та інженери 23-го полку отримали екскаватори, розвідники та воїни 108-ї бригади ТРО - "Мавіки", мобільні майстерні та "Цукорок". ФОТОрепортаж





Загалом від початку повномасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами поставили у війська більш ніж півтисячі вантажівок.