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Новини Фото Війна
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26-й окремий дивізіон річкових катерів та Одеська військова академія отримали партію техніки. ФОТО

Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав велику партію техніки 26-му окремому дивізіону річкових катерів та Одеській військовій академії. Загалом військовим привезли техніку на суму майже 19 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав техніку військовим на південний напрямок

Морякам передали авторемонтну майстерню на базі вантажівки DAF, генератори і потужні зарядні станції.

Порошенко передав техніку військовим на південний напрямок

А військова академія поповнилась двома великими автобусами – це було прохання керівництва вишу. Тепер курсанти можуть у комфортних умовах виїжджати на навчання чи місця дислокації. В автопарку академії працюватимуть і дві потужні вантажівки DAF YA у десантній комплектації.

Порошенко передав автобуси військовій академії в Одесі

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Порошенко передав автобуси військовій академії в Одесі

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами поставили у війська більш ніж півтисячі вантажівок.

Автор: 

Одеська область (3237) Порошенко Петро (15180) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+17
Коли бачиш в назві "отримали техніку", то не відкриваючи знаєш, шо Порох. Але чомусь Цензор жметься ставити його фамілію в заголовок.
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03.06.2024 18:34
+9
А від ЗЄвлади черговий хрипастий відосик.
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03.06.2024 18:47
+8
Вже хтось написав тут в коментах, це правда: як тільки назва про передачу техніки то навіть не читаючи догадуюсь хто передав! Аби інші так передавали! Честь Гетьману!
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03.06.2024 19:40
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Сьогоднішне. Скільки ще висерів встигнеш зробити до бану...?
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03.06.2024 18:29 Відповісти
Тебе реально шкода... Почитай у сусідніх гілках коментарі цього "об'єктивного критика".
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03.06.2024 18:45 Відповісти
Дядя ти дібіл ? ти взагалі зрозумів що написав ?
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03.06.2024 19:40 Відповісти
Вітаю Борюсік! Тепер в тебе у друзях є кацапський одноразовий бот! Молодець. Потужно!
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03.06.2024 18:55 Відповісти
О, впізнається справжня сутність зедебілів. Їм краще із свинособаками. Ходи здорове, хай щастить.
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03.06.2024 19:39 Відповісти
а тепер уявіть собі, як Порох міг би підняти ЗСУ, якби тепер був Президентом

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03.06.2024 22:11 Відповісти
А Вам шановний з Румунії звичайно видніше.
Так може хтось із ЗЕлених, ну там захисник Мукачево Коля КаКлЄта зі своїх грошей щось купить.
І нехай хоч неділю піариться. Чи зеленський, зі своїх особистих "нажитых непосильной игрой членом на рояле" щось виділить?
Звичайно ні, всі розумні, грошики і майно перевезли з України, і єдине що їх тут тримає - це можливість безкарно красти.
А лох Порошенко нехай вкладає свої, він же з "Липецкой фабрики" до цих пір прибуток отримує. Та і майно вбитого ним брата також пригодилось. Так?
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03.06.2024 18:39 Відповісти
Відпрацювала, мавпа! А тепер за бананом на пальму!!!
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03.06.2024 19:27 Відповісти
Ты точно обезьяна.
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03.06.2024 18:56 Відповісти
, ruski ***** , tvaia mama pro tibia takoie razskazivala , takoie....😱
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03.06.2024 19:32 Відповісти
Коли бачиш в назві "отримали техніку", то не відкриваючи знаєш, шо Порох. Але чомусь Цензор жметься ставити його фамілію в заголовок.
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03.06.2024 18:34 Відповісти
Навіть в Бутусова трішки очко рипить такі заголовки в країні переможного хєрограя та телемарафону друкувати.
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03.06.2024 22:40 Відповісти
А від ЗЄвлади черговий хрипастий відосик.
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03.06.2024 18:47 Відповісти
Багато зі стада так і не усвідомили, що війна у нас через поржать, ржіть далі шоб ви виздихали, а тим хто допомагає ЗСУ велика подяка!
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03.06.2024 19:31 Відповісти
Вже хтось написав тут в коментах, це правда: як тільки назва про передачу техніки то навіть не читаючи догадуюсь хто передав! Аби інші так передавали! Честь Гетьману!
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03.06.2024 19:40 Відповісти
Щира подяка пану Президенту!
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03.06.2024 20:48 Відповісти
 
 