26-й окремий дивізіон річкових катерів та Одеська військова академія отримали партію техніки. ФОТО
Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав велику партію техніки 26-му окремому дивізіону річкових катерів та Одеській військовій академії. Загалом військовим привезли техніку на суму майже 19 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Морякам передали авторемонтну майстерню на базі вантажівки DAF, генератори і потужні зарядні станції.
А військова академія поповнилась двома великими автобусами – це було прохання керівництва вишу. Тепер курсанти можуть у комфортних умовах виїжджати на навчання чи місця дислокації. В автопарку академії працюватимуть і дві потужні вантажівки DAF YA у десантній комплектації.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами поставили у війська більш ніж півтисячі вантажівок.
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Так може хтось із ЗЕлених, ну там захисник Мукачево Коля КаКлЄта зі своїх грошей щось купить.
І нехай хоч неділю піариться. Чи зеленський, зі своїх особистих "нажитых непосильной игрой членом на рояле" щось виділить?
Звичайно ні, всі розумні, грошики і майно перевезли з України, і єдине що їх тут тримає - це можливість безкарно красти.
А лох Порошенко нехай вкладає свої, він же з "Липецкой фабрики" до цих пір прибуток отримує. Та і майно вбитого ним брата також пригодилось. Так?