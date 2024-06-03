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Новости Фото Война
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26-й отдельный дивизион речных катеров и Одесская военная академия получили партию техники. ФОТО

Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал крупную партию техники 26-му отдельному дивизиону речных катеров и Одесской военной академии. В общей сложности военным привезли технику на сумму почти 19 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передав техніку військовим на південний напрямок

Морякам передали авторемонтную мастерскую на базе грузовика DAF, генераторы и мощные зарядные станции.

Порошенко передав техніку військовим на південний напрямок

А военная академия пополнилась двумя большими автобусами – это была просьба руководства вуза. Теперь курсанты могут в комфортных условиях выезжать на учебу или дислокацию. В автопарке академии будут работать и два мощных грузовика DAF YA в десантной комплектации.

Порошенко передав автобуси військовій академії в Одесі

Читайте также: Путину не нужны Крым и Донбасс. Он хочет доминирования по всей Европе, - Порошенко


Порошенко передав автобуси військовій академії в Одесі

Всего с начала полномасштабного вторжения Порошенко с волонтерами поставили в войска более полутысячи грузовиков.

Автор: 

Одесская область (3590) Порошенко Петр (19606) ВСУ (6618)


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Топ комментарии
+17
Коли бачиш в назві "отримали техніку", то не відкриваючи знаєш, шо Порох. Але чомусь Цензор жметься ставити його фамілію в заголовок.
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03.06.2024 18:34
+9
А від ЗЄвлади черговий хрипастий відосик.
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03.06.2024 18:47
+8
Вже хтось написав тут в коментах, це правда: як тільки назва про передачу техніки то навіть не читаючи догадуюсь хто передав! Аби інші так передавали! Честь Гетьману!
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03.06.2024 19:40
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Сьогоднішне. Скільки ще висерів встигнеш зробити до бану...?
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03.06.2024 18:29 Ответить
Тебе реально шкода... Почитай у сусідніх гілках коментарі цього "об'єктивного критика".
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03.06.2024 18:45 Ответить
Дядя ти дібіл ? ти взагалі зрозумів що написав ?
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03.06.2024 19:40 Ответить
Вітаю Борюсік! Тепер в тебе у друзях є кацапський одноразовий бот! Молодець. Потужно!
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03.06.2024 18:55 Ответить
О, впізнається справжня сутність зедебілів. Їм краще із свинособаками. Ходи здорове, хай щастить.
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03.06.2024 19:39 Ответить
а тепер уявіть собі, як Порох міг би підняти ЗСУ, якби тепер був Президентом

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03.06.2024 22:11 Ответить
А Вам шановний з Румунії звичайно видніше.
Так може хтось із ЗЕлених, ну там захисник Мукачево Коля КаКлЄта зі своїх грошей щось купить.
І нехай хоч неділю піариться. Чи зеленський, зі своїх особистих "нажитых непосильной игрой членом на рояле" щось виділить?
Звичайно ні, всі розумні, грошики і майно перевезли з України, і єдине що їх тут тримає - це можливість безкарно красти.
А лох Порошенко нехай вкладає свої, він же з "Липецкой фабрики" до цих пір прибуток отримує. Та і майно вбитого ним брата також пригодилось. Так?
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03.06.2024 18:39 Ответить
Відпрацювала, мавпа! А тепер за бананом на пальму!!!
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03.06.2024 19:27 Ответить
Ты точно обезьяна.
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03.06.2024 18:56 Ответить
, ruski ***** , tvaia mama pro tibia takoie razskazivala , takoie....😱
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03.06.2024 19:32 Ответить
Коли бачиш в назві "отримали техніку", то не відкриваючи знаєш, шо Порох. Але чомусь Цензор жметься ставити його фамілію в заголовок.
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03.06.2024 18:34 Ответить
Навіть в Бутусова трішки очко рипить такі заголовки в країні переможного хєрограя та телемарафону друкувати.
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03.06.2024 22:40 Ответить
А від ЗЄвлади черговий хрипастий відосик.
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03.06.2024 18:47 Ответить
Багато зі стада так і не усвідомили, що війна у нас через поржать, ржіть далі шоб ви виздихали, а тим хто допомагає ЗСУ велика подяка!
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03.06.2024 19:31 Ответить
Вже хтось написав тут в коментах, це правда: як тільки назва про передачу техніки то навіть не читаючи догадуюсь хто передав! Аби інші так передавали! Честь Гетьману!
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03.06.2024 19:40 Ответить
Щира подяка пану Президенту!
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03.06.2024 20:48 Ответить
 
 