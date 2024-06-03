26-й отдельный дивизион речных катеров и Одесская военная академия получили партию техники. ФОТО
Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал крупную партию техники 26-му отдельному дивизиону речных катеров и Одесской военной академии. В общей сложности военным привезли технику на сумму почти 19 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Морякам передали авторемонтную мастерскую на базе грузовика DAF, генераторы и мощные зарядные станции.
А военная академия пополнилась двумя большими автобусами – это была просьба руководства вуза. Теперь курсанты могут в комфортных условиях выезжать на учебу или дислокацию. В автопарке академии будут работать и два мощных грузовика DAF YA в десантной комплектации.
Всего с начала полномасштабного вторжения Порошенко с волонтерами поставили в войска более полутысячи грузовиков.
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Так може хтось із ЗЕлених, ну там захисник Мукачево Коля КаКлЄта зі своїх грошей щось купить.
І нехай хоч неділю піариться. Чи зеленський, зі своїх особистих "нажитых непосильной игрой членом на рояле" щось виділить?
Звичайно ні, всі розумні, грошики і майно перевезли з України, і єдине що їх тут тримає - це можливість безкарно красти.
А лох Порошенко нехай вкладає свої, він же з "Липецкой фабрики" до цих пір прибуток отримує. Та і майно вбитого ним брата також пригодилось. Так?