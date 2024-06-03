26-й отдельный дивизион речных катеров и Одесская военная академия получили партию техники. ФОТО

Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал крупную партию техники 26-му отдельному дивизиону речных катеров и Одесской военной академии. В общей сложности военным привезли технику на сумму почти 19 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Морякам передали авторемонтную мастерскую на базе грузовика DAF, генераторы и мощные зарядные станции.

А военная академия пополнилась двумя большими автобусами – это была просьба руководства вуза. Теперь курсанты могут в комфортных условиях выезжать на учебу или дислокацию. В автопарке академии будут работать и два мощных грузовика DAF YA в десантной комплектации.

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Всего с начала полномасштабного вторжения Порошенко с волонтерами поставили в войска более полутысячи грузовиков.