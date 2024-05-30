РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10590 посетителей онлайн
Новости
3 801 60
Порошенко (19479) путин (30484) россия (93015)

Путину не нужны Крым и Донбасс. Он хочет доминирования по всей Европе, - Порошенко

Порошенко розповів наміри Путіна

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал не верить словам Путина о готовности к мирным переговорам.

Об этом он заявил в интервью болгарскому агентству BGNES Agency, передает Цензор.НЕТ.

Лидер "ЕС" отметил, что Украине необходимы поставки оружия, санкции против РФ и финансовая поддержка.

"Путину не нужен Крым. И Донбасс Путину не нужен. Какие доказательства? Он полностью разрушил Донбасс. Если вы сегодня увидите картину в Угледаре, Бахмуте, Авдеевке, Марьинке, Лисичанске, Северодонецке и других городах, то на этой территории нет жизни. Путин хочет уничтожить Украину, потому что ему даже сама Украина не нужна. Путин хочет доминирования во всей Европе. Это безумная идея императора", - подчеркнул Порошенко.

По словам пятого президента, однажды Путин может заявить, что Болгария или Германия когда-то были частью Российской Империи.

"Единственный урок, который мы должны усвоить, это то, что мы должны быть едиными, сильными и решительными. Мы не должны позволять Путину нас пугать и не должны ему доверять. Моя категорическая рекомендация Болгарии и нашим партнерам по НАТО - давайте остановим Путина в Украине. Давайте не будем останавливать это в других странах, будь то в Болгарии, или Румынии, или Польше", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В декларации ПА НАТО констатируется, что Украина многое сделала для того, чтобы получить приглашение в Альянс, - Порошенко

Также он призвал не верить словам Путина, что он якобы готов к мирным переговорам.

"Путин - офицер КГБ, специально обученный врать. Я могу это подтвердить за пять лет своего президентства. Не смотрите на то, что он говорит, смотрите на то, что он делает. В тот день, когда он заявил, что готов к переговорам, он атаковал торговый центр в Харькове баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и управляемыми бомбами. Там погибли мирные жители, в том числе дети, десятки получили тяжелые ранения. Это лишь один шокирующий момент в одном украинском городе, после одного нападения Путина. Это цена, которую Украина платит за тех, кто все еще думает, что, возможно, Путин скажет им что-то положительное. Нет! Путин понимает только язык силы, и чтобы вести эффективные переговоры, мы должны быть сильными.

Знаете, кто лучший мирный переговорщик с Путиным? Кто лучший дипломат? Это Вооруженные силы Украины. И мы должны сделать их сильнее. Нам нужно улучшить их возможности. Поставить им оружие и новые технологии, наложить санкции на Россию, чтобы уменьшить возможности Путина финансировать войну, обеспечить финансовые ресурсы и дать приглашение в НАТО. Это лучший ответ Путину", - подытожил Порошенко.

Также смотрите: Порошенко передает ВСУ 2 тыс. дронов. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
Ну був же більш менш притомний дядько. Навіть говорить міг без папірця перед мордою.
Шо вам, ібланавтам, не хватало...
показать весь комментарий
30.05.2024 15:16
+19
"Нових літс..." і поржать на кутні ....
показать весь комментарий
30.05.2024 15:18
+18
І калбаси по 2.20 :
показать весь комментарий
30.05.2024 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.05.2024 15:14 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 15:17 Ответить
Ну був же більш менш притомний дядько. Навіть говорить міг без папірця перед мордою.
Шо вам, ібланавтам, не хватало...
показать весь комментарий
30.05.2024 15:16 Ответить
"Нових літс..." і поржать на кутні ....
показать весь комментарий
30.05.2024 15:18 Ответить
І калбаси по 2.20 :
показать весь комментарий
30.05.2024 15:19 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 15:21 Ответить
Ржут і досі... Тілько з пересрачки тихенько попірдюють.НУ ... .
показать весь комментарий
30.05.2024 17:54 Ответить
зе-н*ркамани в кінці лютого 2022 року, у Стамбулі, готові були здати під окупацію )(уйлу мінімум 60-70% території України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними комуно-нацистами території УНР) на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янероха, ***************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...

показать весь комментарий
30.05.2024 16:03 Ответить
Маю надію ти жартуєш. Почитай біографію притомного дядьки, починаючи, бажано, з часів соціал демократичної партії, а пізніше партії регіонів. Не забудь про його його стрімку кар'єру на посаді секретаря рнбо. Відкрийте очі, НЕМАЄ притомних політиків в Україні. Один був, та його швиденько відправили в кращий світ. Але це моя думка лише. Одразу скажу, за зелений сифіліс я не голосувала. Вже 10 років живу за кордоном, тому не голосую.
показать весь комментарий
30.05.2024 16:47 Ответить
придур, розпочни для початку з біографії хоча би Вацлава Гавела. Та навіть з свого тягнисрака - особливо з тих пунктиків, де він брав бабло в рінаха.
показать весь комментарий
30.05.2024 17:11 Ответить
Притомних політиків взагалі ніде нема. Вони просто виконують запит суспільства - хтось більше, хтось менше. А хтось кладе болт.
Петро, з усіма його тараканами, робив те що потрібне було країні. Криво, коряво але робив. Але мудра країна вирішила що їй то не треба... Ну і зараз вихаркує те рішення кров'ю.
показать весь комментарий
30.05.2024 21:05 Ответить
Я не порохобот, але це мудрі слова справжнього державника і раціональний погляд на дійсність. Можливо, у тих західних політиків, які дослухаються до цієї думки, нарешті з'являється яйця.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:19 Ответить
а хдє расскажут?
показать весь комментарий
30.05.2024 15:32 Ответить
чіво-чіво? ) а ну-ка кінь посилання на той закон.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:40 Ответить
ти краще у ху йла свого запитай, чому йому 300 лярдів заморозили у Європі, а ти тут, як лох лазиш на форумі, щоб ***** заробити. )
показать весь комментарий
30.05.2024 15:54 Ответить
Можна докладніше про "вивід бабла по ОГВЗ"? Бачу ви в курсі.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:50 Ответить
порошенко вже б давно порішав. якщо б було що напад же ставсь через віру путіна у бліц-криг через інтелектуальну слабкість і ватність зеленського до нападу
показать весь комментарий
30.05.2024 15:26 Ответить
нічого б небуло, пропетляли, пересиділи, пережили б тихо біснуватого педофіла.
це і є дипломатія.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:38 Ответить
волонтерку на фронт годами возит. 5 лучших лет президентства Украины.. тупорылому былоскоту все мало и все не так. По всем законам кармы и психологии ЗЕмразь была просто неотвратими на ваши дурные головы в качестве наказания.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:53 Ответить
як правильно зауважив Портніков, на центральній площі Кєнігсбєрга висить плакат "Калінінград - плацдарм в Європу !"

русскіє досі мислять "плацдармами", навіщо їм "внутрєннєє чорноє морє", на якому нема "багатєнькіх жертв" ?
показать весь комментарий
30.05.2024 15:28 Ответить
эти клоуны,село в 3 хаты захватывают 2 месяца,там так пердаки будут гореть до урала если рыпнуться))))это надувание щек для внутренних лохов не более.
если сейчас ракеты пойдут по кацапстану то там с переляку будут и инопланетян арматой запугивать.техническо отсталые опущенцы с завышеным самомнением
показать весь комментарий
30.05.2024 15:32 Ответить
Згоден. Тому що....або добре або нічого.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:28 Ответить
😂
показать весь комментарий
30.05.2024 17:58 Ответить
и планета нибиру) но пока мечта для кацапов это вовчанск,крынки ,чя))))ожидание-реальность во всей красе,а там и черепахо танки с шифонеру наклепают и уперед на сидней и лондон.
кацапы такие кацапы,время идет ничего не меняеться.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:35 Ответить
Як це не потрібен Крим і Донбас - иому все потрібно - і Украіна і Європа і Казахстан і Грузія і Молдова
показать весь комментарий
30.05.2024 15:53 Ответить
І якою частиною тіла думали оті 73% на виборах?
показать весь комментарий
30.05.2024 15:37 Ответить
Он, , вище, може, скаже... Та ні, збреше.
показать весь комментарий
30.05.2024 17:14 Ответить
не знаю!
може б порох зайнявся справами, всередині україни?
чи, пороха і єс все влаштовує?
показать весь комментарий
30.05.2024 15:39 Ответить
А що він може зробити зі своєю фракцією в ВР у кілька десятків депутатів проти Тищенків та сосен корабельних на чолі з безмозглою?
показать весь комментарий
30.05.2024 15:50 Ответить
як що, він та його фракція, нічого не можуть зробити, то що, вони роблять в парламенті, за мої кошти?
показать весь комментарий
30.05.2024 15:52 Ответить
Ви хоч раз напружтесь, та подивиться що каже ЄС постійно на греховній зраді. І зверніть увагу, як іх постійно ********** на всіх кутах та затикають рти в раді. Може ви ввважаєте , що вони стріляти повинні там? Так ідіть самі і стріляйте, вам ніхто нічого не винен, самі наголосували в 2019 році
показать весь комментарий
30.05.2024 16:40 Ответить
я обирав депутатів, не для полум'яної говорильні та імітації бурхливої діяльності.
у мене нема питань до слуг. хай їм задають питання їх виборці.
як що, у моїх депутатів, нема ніякої можливості впливати на хід подій, та реалізовувати програму, за яку я голосував, хай здають мандати ти виходять з ради!
показать весь комментарий
30.05.2024 16:47 Ответить
твої кандидати не отримали депутатських мандатів, нікому виходити. Хіба що... 43% твого голосу пішло зеленим слугам - іди, і вимагай від них здати мандати...
показать весь комментарий
30.05.2024 17:17 Ответить
анатолій муринський.
знову ти?
що, ще, про мене знаєш?
показать весь комментарий
30.05.2024 17:28 Ответить
Чомусь до "слуг" у вас таких питань нема
показать весь комментарий
30.05.2024 15:59 Ответить
мені насрати на всіх інших, окрім тих, кого обрав, я!
і, у мене до них багато питань і багато вимог.
так, зрозуміло?
показать весь комментарий
30.05.2024 16:44 Ответить
Звичайно зрозуміло. Ви обрали Зєлю і тому срете на інших, окрім тих, кого ви обрали. Шо тут не зрозуміти?
показать весь комментарий
30.05.2024 16:58 Ответить
як же, я втомився спілкуватися з дегенератами!
що, ще?
показать весь комментарий
30.05.2024 17:07 Ответить
"як же, я втомився спілкуватися з дегенератами!"

З ким поведешся - від того і наберешся (С). ))
показать весь комментарий
30.05.2024 17:34 Ответить
Президент Порошенко , це була дуже розумна і вихована людина ,
якої сьогодні не вистачає при владі ,
але він все робить для нашої
арміі та нашої перемоги 👍🏼🙏🏼❤️
Щиро дякую йому і його команді за постійну допомогу нашим хлопцям
на фронті !!
показать весь комментарий
30.05.2024 16:01 Ответить
сумнівна теза. Що означає "не потрібна"? Потрібна, ще й як бо там крім території є ще природні ресурси і головне це люди. Цю маячню про непотрібний Крим, Донбас повторюють як мантру багато років. Вона не відповідає дійсності.
показать весь комментарий
30.05.2024 16:10 Ответить
Малось на увазі, не потрібна як ВИКЛЮЧНО Крим та Донбас. Потрібно ВСЯ Україна і фізичний вплив на ВСЮ Європу.
показать весь комментарий
30.05.2024 16:16 Ответить
тобто ви вважаєте якщо ***** не вдасться захопити всю Україну то він покине Донбас і Крим? Воно ж йому не потрібно
показать весь комментарий
30.05.2024 16:20 Ответить
Так і буде, але це не буде його рішенням. Це буде рішення коаліції країн з якими він підпише папери про капітуляцію.
показать весь комментарий
30.05.2024 16:27 Ответить
ви вірете в капітуляцію росії??
показать весь комментарий
31.05.2024 01:16 Ответить
Саме так. Адекватні оцінки від адекватного політика і ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА.
показать весь комментарий
30.05.2024 16:24 Ответить
Так, х*йло вже не хоче бути столбовою дворняжкою, він хоче бути володаркою морською, тихоокеанською та атлантичною.
показать весь комментарий
30.05.2024 16:38 Ответить
Апетит приходить під час їжі ...
показать весь комментарий
30.05.2024 19:18 Ответить
Та в гробу він буде домінувати!
показать весь комментарий
30.05.2024 16:49 Ответить
Пеця не нагнітай,в Європі він не хоче домінувати, Європу він поважає бо в них є ядерна зброя і неядерна , а от нас безядерних безблокових що за 30 років не спромоглися підписати бодай військового договору ні з ким він не поважає і показово на жаль буде бити , дебілів в нього для цього овердох.....
Він звісно підар але не дебіл, щоб напасти на нато
показать весь комментарий
30.05.2024 17:22 Ответить
Мир настане лише після фізичного знищення "імперії руських", та після того як так звані "багатонаціональні руські" нарешті згадають що вони мокша, меря, ерзя, буряти і далі за списком, а назвати себе "руським" стане ганебним вчинком. Не раніше ...
показать весь комментарий
30.05.2024 18:48 Ответить
як нам не вистачає Петра
показать весь комментарий
31.05.2024 11:55 Ответить
 
 