Путину не нужны Крым и Донбасс. Он хочет доминирования по всей Европе, - Порошенко
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал не верить словам Путина о готовности к мирным переговорам.
Об этом он заявил в интервью болгарскому агентству BGNES Agency, передает Цензор.НЕТ.
Лидер "ЕС" отметил, что Украине необходимы поставки оружия, санкции против РФ и финансовая поддержка.
"Путину не нужен Крым. И Донбасс Путину не нужен. Какие доказательства? Он полностью разрушил Донбасс. Если вы сегодня увидите картину в Угледаре, Бахмуте, Авдеевке, Марьинке, Лисичанске, Северодонецке и других городах, то на этой территории нет жизни. Путин хочет уничтожить Украину, потому что ему даже сама Украина не нужна. Путин хочет доминирования во всей Европе. Это безумная идея императора", - подчеркнул Порошенко.
По словам пятого президента, однажды Путин может заявить, что Болгария или Германия когда-то были частью Российской Империи.
"Единственный урок, который мы должны усвоить, это то, что мы должны быть едиными, сильными и решительными. Мы не должны позволять Путину нас пугать и не должны ему доверять. Моя категорическая рекомендация Болгарии и нашим партнерам по НАТО - давайте остановим Путина в Украине. Давайте не будем останавливать это в других странах, будь то в Болгарии, или Румынии, или Польше", - сказал Порошенко.
Также он призвал не верить словам Путина, что он якобы готов к мирным переговорам.
"Путин - офицер КГБ, специально обученный врать. Я могу это подтвердить за пять лет своего президентства. Не смотрите на то, что он говорит, смотрите на то, что он делает. В тот день, когда он заявил, что готов к переговорам, он атаковал торговый центр в Харькове баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и управляемыми бомбами. Там погибли мирные жители, в том числе дети, десятки получили тяжелые ранения. Это лишь один шокирующий момент в одном украинском городе, после одного нападения Путина. Это цена, которую Украина платит за тех, кто все еще думает, что, возможно, Путин скажет им что-то положительное. Нет! Путин понимает только язык силы, и чтобы вести эффективные переговоры, мы должны быть сильными.
Знаете, кто лучший мирный переговорщик с Путиным? Кто лучший дипломат? Это Вооруженные силы Украины. И мы должны сделать их сильнее. Нам нужно улучшить их возможности. Поставить им оружие и новые технологии, наложить санкции на Россию, чтобы уменьшить возможности Путина финансировать войну, обеспечить финансовые ресурсы и дать приглашение в НАТО. Это лучший ответ Путину", - подытожил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Шо вам, ібланавтам, не хватало...
Петро, з усіма його тараканами, робив те що потрібне було країні. Криво, коряво але робив. Але мудра країна вирішила що їй то не треба... Ну і зараз вихаркує те рішення кров'ю.
це і є дипломатія.
русскіє досі мислять "плацдармами", навіщо їм "внутрєннєє чорноє морє", на якому нема "багатєнькіх жертв" ?
если сейчас ракеты пойдут по кацапстану то там с переляку будут и инопланетян арматой запугивать.техническо отсталые опущенцы с завышеным самомнением
кацапы такие кацапы,время идет ничего не меняеться.
може б порох зайнявся справами, всередині україни?
чи, пороха і єс все влаштовує?
у мене нема питань до слуг. хай їм задають питання їх виборці.
як що, у моїх депутатів, нема ніякої можливості впливати на хід подій, та реалізовувати програму, за яку я голосував, хай здають мандати ти виходять з ради!
знову ти?
що, ще, про мене знаєш?
і, у мене до них багато питань і багато вимог.
так, зрозуміло?
що, ще?
З ким поведешся - від того і наберешся (С). ))
якої сьогодні не вистачає при владі ,
але він все робить для нашої
арміі та нашої перемоги 👍🏼🙏🏼❤️
Щиро дякую йому і його команді за постійну допомогу нашим хлопцям
на фронті !!
Він звісно підар але не дебіл, щоб напасти на нато