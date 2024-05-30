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Новини
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Путіну не потрібен Крим та Донбас. Він хоче домінування у всій Європі, - Порошенко

Порошенко розповів наміри Путіна

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав не вірити словам Путіна про готовність до мирних перемовин.

Про це він заявив в інтерв’ю болгарському агентству BGNES Agency, передає Цензор.НЕТ.

Лідер "ЄС" наголосив, що Україні необхідні поставки зброї, санкції проти РФ та фінансова підтримка.

"Путіну не потрібен Крим. І Донбас Путіну не потрібен. Які докази? Він повністю зруйнував Донбас. Якщо ви сьогодні побачите картину у Вугледарі, Бахмуті, Авдіївці, Мар’їнці, Лисичанську, Сєверодонецьку та інших містах, то на цій території немає життя. Путін хоче знищити Україну, тому що йому навіть сама Україна не потрібна. Путін хоче домінування в усій Європі. Це божевільна ідея імператора", - наголосив Порошенко.

За словами п'ятого президента, одного дня Путін може заявити, що Болгарія чи Німеччина колись були частиною Російської Імперії.

"Єдиний урок, який ми маємо засвоїти, це те, що ми маємо бути єдиними, сильними та рішучими. Ми не повинні дозволяти Путіну нас лякати і не повинні йому довіряти. Моя категорична рекомендація Болгарії та нашим партнерам по НАТО - давайте зупинимо Путіна в Україні. Давайте не будемо зупиняти це в інших країнах, чи то в Болгарії, чи Румунії, чи Польщі", - сказав Порошенко.

Дивіться: Путін не зупиниться в Україні, - Порошенко в Берліні назвав 7 передумов для перемоги над агресором

Також він закликав не вірити словам Путіна, що він нібито готовий до мирних переговорів.

"Путін - офіцер КДБ, спеціально навчений брехати. Я можу це підтвердити за п’ять років свого президентства. Не дивіться на те, що він говорить, дивіться на те, що він робить. У той день, коли він заявив, що готовий до переговорів, він атакував торговий центр у Харкові балістичними ракетами, крилатими ракетами та керованими бомбами. Там загинули мирні жителі, у тому числі діти, десятки отримали важкі поранення. Це лише один шокуючий момент в одному українському місті, після одного нападу Путіна. Це ціна, яку Україна платить за тих, хто все ще думає, що, можливо, Путін скаже їм щось позитивне. Ні! Путін розуміє тільки мову сили, і щоб вести ефективні переговори, ми повинні бути сильними.

Знаєте, хто найкращий мирний переговірник з Путіним? Хто найкращий дипломат? Це Збройні сили України. І ми повинні зробити їх сильнішими. Нам потрібно покращити їхні можливості. Поставити їм зброю та нові технології, накласти санкції на Росію, щоб зменшити можливості Путіна фінансувати війну, забезпечити фінансові ресурси та дати запрошення до НАТО. Це найкраща відповідь Путіну", - підсумував Порошенко.

Читайте: У декларації ПА НАТО констатується, що Україна багато зробила для того, щоб отримати запрошення в Альянс, - Порошенко

Автор: 

Порошенко Петро (15171) путін володимир (23798) росія (65122)


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Топ коментарі
+35
Ну був же більш менш притомний дядько. Навіть говорить міг без папірця перед мордою.
Шо вам, ібланавтам, не хватало...
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30.05.2024 15:16
+19
"Нових літс..." і поржать на кутні ....
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30.05.2024 15:18
+18
І калбаси по 2.20 :
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30.05.2024 15:19
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30.05.2024 15:14 Відповісти
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30.05.2024 15:17 Відповісти
Ну був же більш менш притомний дядько. Навіть говорить міг без папірця перед мордою.
Шо вам, ібланавтам, не хватало...
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30.05.2024 15:16 Відповісти
"Нових літс..." і поржать на кутні ....
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30.05.2024 15:18 Відповісти
І калбаси по 2.20 :
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30.05.2024 15:19 Відповісти
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30.05.2024 15:21 Відповісти
Ржут і досі... Тілько з пересрачки тихенько попірдюють.НУ ... .
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30.05.2024 17:54 Відповісти
зе-н*ркамани в кінці лютого 2022 року, у Стамбулі, готові були здати під окупацію )(уйлу мінімум 60-70% території України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними комуно-нацистами території УНР) на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янероха, ***************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...

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30.05.2024 16:03 Відповісти
Маю надію ти жартуєш. Почитай біографію притомного дядьки, починаючи, бажано, з часів соціал демократичної партії, а пізніше партії регіонів. Не забудь про його його стрімку кар'єру на посаді секретаря рнбо. Відкрийте очі, НЕМАЄ притомних політиків в Україні. Один був, та його швиденько відправили в кращий світ. Але це моя думка лише. Одразу скажу, за зелений сифіліс я не голосувала. Вже 10 років живу за кордоном, тому не голосую.
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30.05.2024 16:47 Відповісти
придур, розпочни для початку з біографії хоча би Вацлава Гавела. Та навіть з свого тягнисрака - особливо з тих пунктиків, де він брав бабло в рінаха.
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30.05.2024 17:11 Відповісти
Притомних політиків взагалі ніде нема. Вони просто виконують запит суспільства - хтось більше, хтось менше. А хтось кладе болт.
Петро, з усіма його тараканами, робив те що потрібне було країні. Криво, коряво але робив. Але мудра країна вирішила що їй то не треба... Ну і зараз вихаркує те рішення кров'ю.
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30.05.2024 21:05 Відповісти
Я не порохобот, але це мудрі слова справжнього державника і раціональний погляд на дійсність. Можливо, у тих західних політиків, які дослухаються до цієї думки, нарешті з'являється яйця.
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30.05.2024 15:19 Відповісти
а хдє расскажут?
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30.05.2024 15:32 Відповісти
чіво-чіво? ) а ну-ка кінь посилання на той закон.
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30.05.2024 15:40 Відповісти
ти краще у ху йла свого запитай, чому йому 300 лярдів заморозили у Європі, а ти тут, як лох лазиш на форумі, щоб ***** заробити. )
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30.05.2024 15:54 Відповісти
Можна докладніше про "вивід бабла по ОГВЗ"? Бачу ви в курсі.
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30.05.2024 15:50 Відповісти
порошенко вже б давно порішав. якщо б було що напад же ставсь через віру путіна у бліц-криг через інтелектуальну слабкість і ватність зеленського до нападу
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30.05.2024 15:26 Відповісти
нічого б небуло, пропетляли, пересиділи, пережили б тихо біснуватого педофіла.
це і є дипломатія.
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30.05.2024 15:38 Відповісти
волонтерку на фронт годами возит. 5 лучших лет президентства Украины.. тупорылому былоскоту все мало и все не так. По всем законам кармы и психологии ЗЕмразь была просто неотвратими на ваши дурные головы в качестве наказания.
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30.05.2024 15:53 Відповісти
як правильно зауважив Портніков, на центральній площі Кєнігсбєрга висить плакат "Калінінград - плацдарм в Європу !"

русскіє досі мислять "плацдармами", навіщо їм "внутрєннєє чорноє морє", на якому нема "багатєнькіх жертв" ?
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30.05.2024 15:28 Відповісти
эти клоуны,село в 3 хаты захватывают 2 месяца,там так пердаки будут гореть до урала если рыпнуться))))это надувание щек для внутренних лохов не более.
если сейчас ракеты пойдут по кацапстану то там с переляку будут и инопланетян арматой запугивать.техническо отсталые опущенцы с завышеным самомнением
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30.05.2024 15:32 Відповісти
Згоден. Тому що....або добре або нічого.
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30.05.2024 15:28 Відповісти
😂
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30.05.2024 17:58 Відповісти
и планета нибиру) но пока мечта для кацапов это вовчанск,крынки ,чя))))ожидание-реальность во всей красе,а там и черепахо танки с шифонеру наклепают и уперед на сидней и лондон.
кацапы такие кацапы,время идет ничего не меняеться.
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30.05.2024 15:35 Відповісти
Як це не потрібен Крим і Донбас - иому все потрібно - і Украіна і Європа і Казахстан і Грузія і Молдова
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30.05.2024 15:53 Відповісти
І якою частиною тіла думали оті 73% на виборах?
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30.05.2024 15:37 Відповісти
Он, , вище, може, скаже... Та ні, збреше.
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30.05.2024 17:14 Відповісти
не знаю!
може б порох зайнявся справами, всередині україни?
чи, пороха і єс все влаштовує?
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30.05.2024 15:39 Відповісти
А що він може зробити зі своєю фракцією в ВР у кілька десятків депутатів проти Тищенків та сосен корабельних на чолі з безмозглою?
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30.05.2024 15:50 Відповісти
як що, він та його фракція, нічого не можуть зробити, то що, вони роблять в парламенті, за мої кошти?
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30.05.2024 15:52 Відповісти
Ви хоч раз напружтесь, та подивиться що каже ЄС постійно на греховній зраді. І зверніть увагу, як іх постійно ********** на всіх кутах та затикають рти в раді. Може ви ввважаєте , що вони стріляти повинні там? Так ідіть самі і стріляйте, вам ніхто нічого не винен, самі наголосували в 2019 році
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30.05.2024 16:40 Відповісти
я обирав депутатів, не для полум'яної говорильні та імітації бурхливої діяльності.
у мене нема питань до слуг. хай їм задають питання їх виборці.
як що, у моїх депутатів, нема ніякої можливості впливати на хід подій, та реалізовувати програму, за яку я голосував, хай здають мандати ти виходять з ради!
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30.05.2024 16:47 Відповісти
твої кандидати не отримали депутатських мандатів, нікому виходити. Хіба що... 43% твого голосу пішло зеленим слугам - іди, і вимагай від них здати мандати...
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30.05.2024 17:17 Відповісти
анатолій муринський.
знову ти?
що, ще, про мене знаєш?
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30.05.2024 17:28 Відповісти
Чомусь до "слуг" у вас таких питань нема
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30.05.2024 15:59 Відповісти
мені насрати на всіх інших, окрім тих, кого обрав, я!
і, у мене до них багато питань і багато вимог.
так, зрозуміло?
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30.05.2024 16:44 Відповісти
Звичайно зрозуміло. Ви обрали Зєлю і тому срете на інших, окрім тих, кого ви обрали. Шо тут не зрозуміти?
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30.05.2024 16:58 Відповісти
як же, я втомився спілкуватися з дегенератами!
що, ще?
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30.05.2024 17:07 Відповісти
"як же, я втомився спілкуватися з дегенератами!"

З ким поведешся - від того і наберешся (С). ))
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30.05.2024 17:34 Відповісти
Президент Порошенко , це була дуже розумна і вихована людина ,
якої сьогодні не вистачає при владі ,
але він все робить для нашої
арміі та нашої перемоги 👍🏼🙏🏼❤️
Щиро дякую йому і його команді за постійну допомогу нашим хлопцям
на фронті !!
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30.05.2024 16:01 Відповісти
сумнівна теза. Що означає "не потрібна"? Потрібна, ще й як бо там крім території є ще природні ресурси і головне це люди. Цю маячню про непотрібний Крим, Донбас повторюють як мантру багато років. Вона не відповідає дійсності.
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30.05.2024 16:10 Відповісти
Малось на увазі, не потрібна як ВИКЛЮЧНО Крим та Донбас. Потрібно ВСЯ Україна і фізичний вплив на ВСЮ Європу.
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30.05.2024 16:16 Відповісти
тобто ви вважаєте якщо ***** не вдасться захопити всю Україну то він покине Донбас і Крим? Воно ж йому не потрібно
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30.05.2024 16:20 Відповісти
Так і буде, але це не буде його рішенням. Це буде рішення коаліції країн з якими він підпише папери про капітуляцію.
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30.05.2024 16:27 Відповісти
ви вірете в капітуляцію росії??
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31.05.2024 01:16 Відповісти
Саме так. Адекватні оцінки від адекватного політика і ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА.
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30.05.2024 16:24 Відповісти
Так, х*йло вже не хоче бути столбовою дворняжкою, він хоче бути володаркою морською, тихоокеанською та атлантичною.
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30.05.2024 16:38 Відповісти
Апетит приходить під час їжі ...
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30.05.2024 19:18 Відповісти
Та в гробу він буде домінувати!
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30.05.2024 16:49 Відповісти
Пеця не нагнітай,в Європі він не хоче домінувати, Європу він поважає бо в них є ядерна зброя і неядерна , а от нас безядерних безблокових що за 30 років не спромоглися підписати бодай військового договору ні з ким він не поважає і показово на жаль буде бити , дебілів в нього для цього овердох.....
Він звісно підар але не дебіл, щоб напасти на нато
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30.05.2024 17:22 Відповісти
Мир настане лише після фізичного знищення "імперії руських", та після того як так звані "багатонаціональні руські" нарешті згадають що вони мокша, меря, ерзя, буряти і далі за списком, а назвати себе "руським" стане ганебним вчинком. Не раніше ...
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30.05.2024 18:48 Відповісти
як нам не вистачає Петра
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31.05.2024 11:55 Відповісти
 
 