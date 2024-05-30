Путіну не потрібен Крим та Донбас. Він хоче домінування у всій Європі, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав не вірити словам Путіна про готовність до мирних перемовин.
Про це він заявив в інтерв’ю болгарському агентству BGNES Agency, передає Цензор.НЕТ.
Лідер "ЄС" наголосив, що Україні необхідні поставки зброї, санкції проти РФ та фінансова підтримка.
"Путіну не потрібен Крим. І Донбас Путіну не потрібен. Які докази? Він повністю зруйнував Донбас. Якщо ви сьогодні побачите картину у Вугледарі, Бахмуті, Авдіївці, Мар’їнці, Лисичанську, Сєверодонецьку та інших містах, то на цій території немає життя. Путін хоче знищити Україну, тому що йому навіть сама Україна не потрібна. Путін хоче домінування в усій Європі. Це божевільна ідея імператора", - наголосив Порошенко.
За словами п'ятого президента, одного дня Путін може заявити, що Болгарія чи Німеччина колись були частиною Російської Імперії.
"Єдиний урок, який ми маємо засвоїти, це те, що ми маємо бути єдиними, сильними та рішучими. Ми не повинні дозволяти Путіну нас лякати і не повинні йому довіряти. Моя категорична рекомендація Болгарії та нашим партнерам по НАТО - давайте зупинимо Путіна в Україні. Давайте не будемо зупиняти це в інших країнах, чи то в Болгарії, чи Румунії, чи Польщі", - сказав Порошенко.
Також він закликав не вірити словам Путіна, що він нібито готовий до мирних переговорів.
"Путін - офіцер КДБ, спеціально навчений брехати. Я можу це підтвердити за п’ять років свого президентства. Не дивіться на те, що він говорить, дивіться на те, що він робить. У той день, коли він заявив, що готовий до переговорів, він атакував торговий центр у Харкові балістичними ракетами, крилатими ракетами та керованими бомбами. Там загинули мирні жителі, у тому числі діти, десятки отримали важкі поранення. Це лише один шокуючий момент в одному українському місті, після одного нападу Путіна. Це ціна, яку Україна платить за тих, хто все ще думає, що, можливо, Путін скаже їм щось позитивне. Ні! Путін розуміє тільки мову сили, і щоб вести ефективні переговори, ми повинні бути сильними.
Знаєте, хто найкращий мирний переговірник з Путіним? Хто найкращий дипломат? Це Збройні сили України. І ми повинні зробити їх сильнішими. Нам потрібно покращити їхні можливості. Поставити їм зброю та нові технології, накласти санкції на Росію, щоб зменшити можливості Путіна фінансувати війну, забезпечити фінансові ресурси та дати запрошення до НАТО. Це найкраща відповідь Путіну", - підсумував Порошенко.
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Шо вам, ібланавтам, не хватало...
Петро, з усіма його тараканами, робив те що потрібне було країні. Криво, коряво але робив. Але мудра країна вирішила що їй то не треба... Ну і зараз вихаркує те рішення кров'ю.
це і є дипломатія.
русскіє досі мислять "плацдармами", навіщо їм "внутрєннєє чорноє морє", на якому нема "багатєнькіх жертв" ?
если сейчас ракеты пойдут по кацапстану то там с переляку будут и инопланетян арматой запугивать.техническо отсталые опущенцы с завышеным самомнением
кацапы такие кацапы,время идет ничего не меняеться.
може б порох зайнявся справами, всередині україни?
чи, пороха і єс все влаштовує?
у мене нема питань до слуг. хай їм задають питання їх виборці.
як що, у моїх депутатів, нема ніякої можливості впливати на хід подій, та реалізовувати програму, за яку я голосував, хай здають мандати ти виходять з ради!
знову ти?
що, ще, про мене знаєш?
і, у мене до них багато питань і багато вимог.
так, зрозуміло?
що, ще?
З ким поведешся - від того і наберешся (С). ))
якої сьогодні не вистачає при владі ,
але він все робить для нашої
арміі та нашої перемоги 👍🏼🙏🏼❤️
Щиро дякую йому і його команді за постійну допомогу нашим хлопцям
на фронті !!
Він звісно підар але не дебіл, щоб напасти на нато