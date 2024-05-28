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НАТО (6206) Порошенко (15078)

У декларації ПА НАТО констатується, що Україна багато зробила для того, щоб отримати запрошення в Альянс, - Порошенко

Порошенко на Парламентській асамблеї НАТО

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що на парламентській асамблеї НАТО відзначили велику роботу, яку провела Україна, щоб отримати запрошення в Альянс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами Порошенка, вчора та сьогодні він зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Саме Столтенберг сформулював редакцію пункту в Декларації, присвяченій Україні в ПА НАТО, де було зазначено: Україна має право використовувати зброю, яка надається західними партнерами, для легітимних цілей на території РФ. Ми заохочуємо членів НАТО зняти будь-які обмеження, сьогодні це було майже одноголосно проголосовано з пропозиції української делегації з урахуванням саме слів Столтенберга. І слова Генерального секретаря, безумовно, дозволили провести це так блискуче", - зазначив п'ятий президент.

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Лідер "ЄС" наголосив, що Україна заявила, що перш за все уражатиме аеродроми, ракетні пускові майданчики і накопичення військ на кордоні з Україною для подальшого вторгнення

"Це – право і відповідальність ЗСУ. Додатково це мотивує надати Україні ракети з великим радіусом дії. Це означає, що як би не пересувала росія свої кораблі, свої літаки, ми будемо діставати їх і за 300, і за 400, і за 500, і за 1000 км. І дуже сподіваємося, що на саміті НАТО буде почуто потужний голос Парламентської асамблеї НАТО", - пояснив він.

Порошенко також розповів, що на Парламентській асамблеї НАТО провели зустрічі з представниками десятків делегацій.

"Що є для України формулою перемоги, в чому є перемога? Тут, на Парламентській асамблеї НАТО в Софії я сформулював це так: першочергова, необхідна складова нашої перемоги – це членство України в НАТО. І тому в текст Декларації включена важлива деталь, з’явилося слово "запрошення". І констатується, що Україна багато зробила для того, щоб отримати запрошення.

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Це – не лише позиція Порошенка, і не лише позиція української делегації. Сьогодні це позиція всіх без винятку членів НАТО, які надсилають відповідний сигнал на саміт у Вашингтон. Дуже сподіваюся, що це буде почуто", - зазначив лідер "ЄС".

Також у Декларацію ПА увійшов пункт про інвестиції в оборонну промисловість України.

"Не менш важливе – це санкції. Я наголошую, що не треба забувати про санкції. Наша стратегія – перекрити для Путіна можливість фінансування війни за рахунок доходів, які він заробляє російським експортом. Ми маємо перерізати і знищити російський експорт. Ефективність буде вимірюватися тим, на скільки десятків мільярдів нам вдасться обмежити Посію", – підсумував Порошенко.

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Раніше повідомлялось, що Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ

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Топ коментарі
+7
Дипломат Порошенко вміє правильно читати міжнародні документи і вимагати їх виконання у партнерів. Дай Боже, щоб він допомог Україні на шляху до НАТО. Рано чи пізно Україна буде в НАТО.
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28.05.2024 12:38
+5
Генеральним Секретарем НАТО має стати Порошенко!Тоді НАТО буде дієздатним!!!
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28.05.2024 12:40
+5
Насчёт гундоса есть и другие варианты.
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28.05.2024 12:55
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Дипломат Порошенко вміє правильно читати міжнародні документи і вимагати їх виконання у партнерів. Дай Боже, щоб він допомог Україні на шляху до НАТО. Рано чи пізно Україна буде в НАТО.
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28.05.2024 12:38 Відповісти
Дякуємо пане ПРЕЗИДЕНТ !
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28.05.2024 12:54 Відповісти
Генеральним Секретарем НАТО має стати Порошенко!Тоді НАТО буде дієздатним!!!
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28.05.2024 12:40 Відповісти
Це все добре , але в НАТО нас не приймуть. Бо Казламордія як розізлиться та як почне робити якісь ганебні речі , а таке допускать ніззя.
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28.05.2024 12:42 Відповісти
Уперше про бажання України вступити в НАТО заявив у 2002 році президент Леонід Кучма. Тоді ж РНБО ухвалила стратегію, яка позначила кінцевою метою євроінтеграційної політики України вступ до Альянсу.

У 2002 році думки українців про те, чи потрібно вступати в НАТО розділилися: 32% були «за», 32,2% - «проти». У наступні кілька років підтримка ідеї членства в НАТО серед українців знизилася. Наприклад, в 2006 році «за» були 15,4% опитаних, тоді як 63,9% виступили «проти».

У 2013-му «за» НАТО виступали 18% опитаних, 67% були «проти».

Після початку російської агресії на Донбасі і анексії Криму підтримка членства в НАТО серед населення зросла. За даними опитування, у 2014 році 47,8% українців були за вступ до Альянсу і 32,4% - проти. У 2015-2016 роках членство в НАТО підтримували близько 43% громадян, в 2017-2018 роках - близько 41%.

У 2019 році 40,1% опитаних виступили «за» членство в НАТО, 31,5% - «проти». У 2020 році таких було 43,5% і 31,3% відповідно.

У цьому році, за даними опитування КМІС, підтримка НАТО серед українців повернулася на рівень 2014 року: 47,8% - «за» членство, 24,3% - «проти».
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28.05.2024 12:53 Відповісти
Саме Столтенберг сформулював редакцію пункту в Декларації, присвяченій Україні в ПА НАТО, де було зазначено: , Джерело:

Я так розумію, що місцева більшість не гнатиме більше на Столтенберга. А то не гарно вийде по відношенню до вашого лідера.
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28.05.2024 12:43 Відповісти
Ракеты на 500-1000 км от партнёров нужны. Но сперва надо свои откопать из-под асфальта.
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28.05.2024 12:44 Відповісти
...І відкопуючи ракети, закопати просроченого Гундоса з Дєрьмаком.
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28.05.2024 12:47 Відповісти
Насчёт гундоса есть и другие варианты.
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28.05.2024 12:55 Відповісти
Я з 14 року на сайті і ніхто не банить.
Може твої думки якісь зебільні і тобі краще писати їх на зебільних сайтах???
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28.05.2024 12:56 Відповісти
Читайте статут НАТО і умови вступу. В країни-кандидата немає бути територіальних суперечок з країнами сусідами. Тобто або АРК і решту окупованих земель ворог віддає чи відвойовуємо, або НАТО лишається журавлем в небі. Здогадайтеся яка перспектива в України?
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28.05.2024 12:52 Відповісти
Питання АРК, а так само окупованих територій, може бути вирішено наприклад через п'ять, десять років, а ми, до цього моменту, можемо за якоюсь особливою домовленістю, вже бути в альянсі, чому ви не враховуєте такий розклад подій?
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28.05.2024 13:18 Відповісти
Напевно тому, що в Конституції не записано окремими частинами. Якби таке було внесено, до виборів в 2019 можна було б не йти.
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28.05.2024 13:43 Відповісти
Все змінюється на очах, Тому будь-яке рішення міжнародної спільноти, зокрема союзників, і самої України, не може бути сьогодні винятком. Ми повинні зберегти життя українців. Зберегти державність. Стати членами альянсу. Все інше - питання часу,
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28.05.2024 14:04 Відповісти
Ну розповіси мені про Кіпр,Великобританію і Ірландію.
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28.05.2024 16:12 Відповісти
зі всією повагою, але може пороху зайнятися своїми опозиційними справами?
зе!шобла взагалі без гальм несеться, знищуючі україну.
до сраки мені, ото нєв'****** сцикливе нато.
у нас в хаті горить.
у нас все добре з мобілізацією?
у нас все добре з роботою державних інститутів?
чи, знову пішли договорняки?
тоді, які питання до буржуїв?
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28.05.2024 13:06 Відповісти
Я теж зі всією повагою- а що може зробити фракція ЄС- чуть більше 31 людини против вибранних вами сук урода, опзж, за майбах та прочих утирков кодломойського та ахмєтки? Яки претензії до Порошенка та його людей? Ви хоч раз подивиться що твориться в нашій греховній зраді, хоч раз послухайте виступи Гончаренко, Порошенка, Геращенка та ін. в Раді!- Всі виступи, всі слова опозиції- просто ігноруються, а часто ім не дають зовсім виступати. Я вже не кажу про десятки кримінальних справ заведених на членів ЄС за "несогласіє" з дерьмаком та грінпоцем. Да іще іноді виникає і таке питання- а нащо Порошенко рвати зад- щоб йому мутрий нарід знов приписав якись неіснуючи гріхи і доказував це з піною у рота, а потім вибрав во владу очередне ****** без розуму та совісті, аби не Порошенко? Бо так їм сказали позитівні фсбшні блогери від ОПи та чернорота мусарчук-*********?
Ви не претензії качайте партії ЄС, а самі теж підключайтесь до боротьби. А то вам тільки ******* шашликович нічого не винен .
І да, треба було думати башкою в 2019 році. Чогось мені все було добре зрозуміло тоді, чим все закінчиться.
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28.05.2024 14:13 Відповісти
то, я ще повинен їхню роботу виконувати? може комусь, ще труселя випрати?
як що, не можуть нічого зробити, то навіщо туди ходять, ще й за мій кошт?
хай здають мандати, та виходять з ради, з піднятими руками!

мене задовбали оці "інтелектуальні" дописи геращенкі, полум'яні промови гончаренка, та "суворі" вимоги сюмар. для кого вони? для імітації бурхливої діяльності?

скільки ще ти, та такі як ти будуть розповідати про 2019? а чому, не про 2010? чи, тоді нарід був розумний?
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28.05.2024 14:25 Відповісти
труселя сам собі стирай. Заодно і рот собі помий.
Таки як ти всі вважають- що ім всі кругом зобов*язані, слідкуй за ****** урода- вони во владі, і дорікай, придурок, ім. Тому що таким як ти, ЄС точно нічого не винні, у тебе препіздент зеленський- ось йому і дорікай за все. Чи сциш це робити ?
І мені не пиши більше, бо будеш послан на йух
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28.05.2024 16:39 Відповісти
Фракція Євросолідарнсті в ВР складається з 27-ми членів. Нє, є ще в інших групах ті, які по факту голосують як ЄС; Сергій Рудик, наприклад.
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29.05.2024 00:47 Відповісти

хто тебе скривдив? порохоботи пишаються тим, що освічені та інтелектуальні.
ти, що не порохобот? ти, бидло, випадково усвідомлене?
чого, від тебе, так засмерділо?
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28.05.2024 16:57 Відповісти
Одна з головних причин чому Порошенко програв вибори, що Порошенко кожен тиждень не звертався до народу. Треба було звертатись з повагою і говорити те що хочуть чути люди. І виконувати те що говорить. Контакт з народом треба підтримувати.
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29.05.2024 08:38 Відповісти
 
 