У декларації ПА НАТО констатується, що Україна багато зробила для того, щоб отримати запрошення в Альянс, - Порошенко
Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що на парламентській асамблеї НАТО відзначили велику роботу, яку провела Україна, щоб отримати запрошення в Альянс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За словами Порошенка, вчора та сьогодні він зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Саме Столтенберг сформулював редакцію пункту в Декларації, присвяченій Україні в ПА НАТО, де було зазначено: Україна має право використовувати зброю, яка надається західними партнерами, для легітимних цілей на території РФ. Ми заохочуємо членів НАТО зняти будь-які обмеження, сьогодні це було майже одноголосно проголосовано з пропозиції української делегації з урахуванням саме слів Столтенберга. І слова Генерального секретаря, безумовно, дозволили провести це так блискуче", - зазначив п'ятий президент.
Лідер "ЄС" наголосив, що Україна заявила, що перш за все уражатиме аеродроми, ракетні пускові майданчики і накопичення військ на кордоні з Україною для подальшого вторгнення
"Це – право і відповідальність ЗСУ. Додатково це мотивує надати Україні ракети з великим радіусом дії. Це означає, що як би не пересувала росія свої кораблі, свої літаки, ми будемо діставати їх і за 300, і за 400, і за 500, і за 1000 км. І дуже сподіваємося, що на саміті НАТО буде почуто потужний голос Парламентської асамблеї НАТО", - пояснив він.
Порошенко також розповів, що на Парламентській асамблеї НАТО провели зустрічі з представниками десятків делегацій.
"Що є для України формулою перемоги, в чому є перемога? Тут, на Парламентській асамблеї НАТО в Софії я сформулював це так: першочергова, необхідна складова нашої перемоги – це членство України в НАТО. І тому в текст Декларації включена важлива деталь, з’явилося слово "запрошення". І констатується, що Україна багато зробила для того, щоб отримати запрошення.
Це – не лише позиція Порошенка, і не лише позиція української делегації. Сьогодні це позиція всіх без винятку членів НАТО, які надсилають відповідний сигнал на саміт у Вашингтон. Дуже сподіваюся, що це буде почуто", - зазначив лідер "ЄС".
Також у Декларацію ПА увійшов пункт про інвестиції в оборонну промисловість України.
"Не менш важливе – це санкції. Я наголошую, що не треба забувати про санкції. Наша стратегія – перекрити для Путіна можливість фінансування війни за рахунок доходів, які він заробляє російським експортом. Ми маємо перерізати і знищити російський експорт. Ефективність буде вимірюватися тим, на скільки десятків мільярдів нам вдасться обмежити Посію", – підсумував Порошенко.
Раніше повідомлялось, що Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ
Будь ласка, зачекайте...
У 2002 році думки українців про те, чи потрібно вступати в НАТО розділилися: 32% були «за», 32,2% - «проти». У наступні кілька років підтримка ідеї членства в НАТО серед українців знизилася. Наприклад, в 2006 році «за» були 15,4% опитаних, тоді як 63,9% виступили «проти».
У 2013-му «за» НАТО виступали 18% опитаних, 67% були «проти».
Після початку російської агресії на Донбасі і анексії Криму підтримка членства в НАТО серед населення зросла. За даними опитування, у 2014 році 47,8% українців були за вступ до Альянсу і 32,4% - проти. У 2015-2016 роках членство в НАТО підтримували близько 43% громадян, в 2017-2018 роках - близько 41%.
У 2019 році 40,1% опитаних виступили «за» членство в НАТО, 31,5% - «проти». У 2020 році таких було 43,5% і 31,3% відповідно.
У цьому році, за даними опитування КМІС, підтримка НАТО серед українців повернулася на рівень 2014 року: 47,8% - «за» членство, 24,3% - «проти».
Я так розумію, що місцева більшість не гнатиме більше на Столтенберга. А то не гарно вийде по відношенню до вашого лідера.
Може твої думки якісь зебільні і тобі краще писати їх на зебільних сайтах???
зе!шобла взагалі без гальм несеться, знищуючі україну.
до сраки мені, ото нєв'****** сцикливе нато.
у нас в хаті горить.
у нас все добре з мобілізацією?
у нас все добре з роботою державних інститутів?
чи, знову пішли договорняки?
тоді, які питання до буржуїв?
Ви не претензії качайте партії ЄС, а самі теж підключайтесь до боротьби. А то вам тільки ******* шашликович нічого не винен .
І да, треба було думати башкою в 2019 році. Чогось мені все було добре зрозуміло тоді, чим все закінчиться.
як що, не можуть нічого зробити, то навіщо туди ходять, ще й за мій кошт?
хай здають мандати, та виходять з ради, з піднятими руками!
мене задовбали оці "інтелектуальні" дописи геращенкі, полум'яні промови гончаренка, та "суворі" вимоги сюмар. для кого вони? для імітації бурхливої діяльності?
скільки ще ти, та такі як ти будуть розповідати про 2019? а чому, не про 2010? чи, тоді нарід був розумний?
Таки як ти всі вважають- що ім всі кругом зобов*язані, слідкуй за ****** урода- вони во владі, і дорікай, придурок, ім. Тому що таким як ти, ЄС точно нічого не винні, у тебе препіздент зеленський- ось йому і дорікай за все. Чи сциш це робити ?
І мені не пиши більше, бо будеш послан на йух
хто тебе скривдив? порохоботи пишаються тим, що освічені та інтелектуальні.
ти, що не порохобот? ти, бидло, випадково усвідомлене?
чого, від тебе, так засмерділо?