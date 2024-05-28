В декларации ПА НАТО констатируется, что Украина многое сделала для того, чтобы получить приглашение в Альянс, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил, что на парламентской ассамблее НАТО отметили большую работу, которую провела Украина, чтобы получить приглашение в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Порошенко, вчера и сегодня он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Именно Столтенберг сформулировал редакцию пункта в Декларации, посвященной Украине в ПА НАТО, где было указано: Украина имеет право использовать оружие, которое предоставляется западными партнерами, для легитимных целей на территории РФ. Мы призываем членов НАТО снять любые ограничения. Сегодня это было почти единогласно проголосовано по предложению украинской делегации с учетом именно слов Столтенберга. И слова Генерального секретаря, безусловно, позволили провести это так блестяще", - отметил пятый президент.

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Лидер "ЕС" подчеркнул, что Украина заявила, что прежде всего будет поражать аэродромы, ракетные пусковые площадки и накопление войск на границе с Украиной для дальнейшего вторжения

"Это - право и ответственность ВСУ. Дополнительно это мотивирует предоставить Украине ракеты с большим радиусом действия. Это означает, что как бы ни передвигала россия свои корабли, свои самолеты, мы будем доставать их и за 300, и за 400, и за 500, и за 1000 км. И очень надеемся, что на саммите НАТО будет услышан мощный голос Парламентской ассамблеи НАТО", - пояснил он.

Порошенко также рассказал, что на Парламентской ассамблее НАТО провели встречи с представителями десятков делегаций.

"Что является для Украины формулой победы, в чем есть победа? Здесь, на Парламентской ассамблее НАТО в Софии я сформулировал это так: первоочередная, необходимая составляющая нашей победы - это членство Украины в НАТО. И поэтому в текст Декларации включена важная деталь, появилось слово "приглашение". И констатируется, что Украина много сделала для того, чтобы получить приглашение.

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Это - не только позиция Порошенко, и не только позиция украинской делегации. Сегодня это позиция всех без исключения членов НАТО, которые посылают соответствующий сигнал на саммит в Вашингтон. Очень надеюсь, что это будет услышано", - отметил лидер "ЕС".

Также в Декларацию ПА вошел пункт об инвестициях в оборонную промышленность Украины.

"Не менее важное - это санкции. Я подчеркиваю, что не надо забывать о санкциях. Наша стратегия - перекрыть для Путина возможность финансирования войны за счет доходов, которые он зарабатывает российским экспортом. Мы должны перерезать и уничтожить российский экспорт. Эффективность будет измеряться тем, на сколько десятков миллиардов нам удастся ограничить росию", - подытожил Порошенко.

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Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея НАТО призвала страны Альянса позволить Украине бить западным оружием по территории РФ.