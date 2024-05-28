В декларации ПА НАТО констатируется, что Украина многое сделала для того, чтобы получить приглашение в Альянс, - Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил, что на парламентской ассамблее НАТО отметили большую работу, которую провела Украина, чтобы получить приглашение в Альянс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По словам Порошенко, вчера и сегодня он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Именно Столтенберг сформулировал редакцию пункта в Декларации, посвященной Украине в ПА НАТО, где было указано: Украина имеет право использовать оружие, которое предоставляется западными партнерами, для легитимных целей на территории РФ. Мы призываем членов НАТО снять любые ограничения. Сегодня это было почти единогласно проголосовано по предложению украинской делегации с учетом именно слов Столтенберга. И слова Генерального секретаря, безусловно, позволили провести это так блестяще", - отметил пятый президент.
Лидер "ЕС" подчеркнул, что Украина заявила, что прежде всего будет поражать аэродромы, ракетные пусковые площадки и накопление войск на границе с Украиной для дальнейшего вторжения
"Это - право и ответственность ВСУ. Дополнительно это мотивирует предоставить Украине ракеты с большим радиусом действия. Это означает, что как бы ни передвигала россия свои корабли, свои самолеты, мы будем доставать их и за 300, и за 400, и за 500, и за 1000 км. И очень надеемся, что на саммите НАТО будет услышан мощный голос Парламентской ассамблеи НАТО", - пояснил он.
Порошенко также рассказал, что на Парламентской ассамблее НАТО провели встречи с представителями десятков делегаций.
"Что является для Украины формулой победы, в чем есть победа? Здесь, на Парламентской ассамблее НАТО в Софии я сформулировал это так: первоочередная, необходимая составляющая нашей победы - это членство Украины в НАТО. И поэтому в текст Декларации включена важная деталь, появилось слово "приглашение". И констатируется, что Украина много сделала для того, чтобы получить приглашение.
Это - не только позиция Порошенко, и не только позиция украинской делегации. Сегодня это позиция всех без исключения членов НАТО, которые посылают соответствующий сигнал на саммит в Вашингтон. Очень надеюсь, что это будет услышано", - отметил лидер "ЕС".
Также в Декларацию ПА вошел пункт об инвестициях в оборонную промышленность Украины.
"Не менее важное - это санкции. Я подчеркиваю, что не надо забывать о санкциях. Наша стратегия - перекрыть для Путина возможность финансирования войны за счет доходов, которые он зарабатывает российским экспортом. Мы должны перерезать и уничтожить российский экспорт. Эффективность будет измеряться тем, на сколько десятков миллиардов нам удастся ограничить росию", - подытожил Порошенко.
Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея НАТО призвала страны Альянса позволить Украине бить западным оружием по территории РФ.
Пожалуйста, подождите...
У 2002 році думки українців про те, чи потрібно вступати в НАТО розділилися: 32% були «за», 32,2% - «проти». У наступні кілька років підтримка ідеї членства в НАТО серед українців знизилася. Наприклад, в 2006 році «за» були 15,4% опитаних, тоді як 63,9% виступили «проти».
У 2013-му «за» НАТО виступали 18% опитаних, 67% були «проти».
Після початку російської агресії на Донбасі і анексії Криму підтримка членства в НАТО серед населення зросла. За даними опитування, у 2014 році 47,8% українців були за вступ до Альянсу і 32,4% - проти. У 2015-2016 роках членство в НАТО підтримували близько 43% громадян, в 2017-2018 роках - близько 41%.
У 2019 році 40,1% опитаних виступили «за» членство в НАТО, 31,5% - «проти». У 2020 році таких було 43,5% і 31,3% відповідно.
У цьому році, за даними опитування КМІС, підтримка НАТО серед українців повернулася на рівень 2014 року: 47,8% - «за» членство, 24,3% - «проти».
Я так розумію, що місцева більшість не гнатиме більше на Столтенберга. А то не гарно вийде по відношенню до вашого лідера.
Може твої думки якісь зебільні і тобі краще писати їх на зебільних сайтах???
зе!шобла взагалі без гальм несеться, знищуючі україну.
до сраки мені, ото нєв'****** сцикливе нато.
у нас в хаті горить.
у нас все добре з мобілізацією?
у нас все добре з роботою державних інститутів?
чи, знову пішли договорняки?
тоді, які питання до буржуїв?
Ви не претензії качайте партії ЄС, а самі теж підключайтесь до боротьби. А то вам тільки ******* шашликович нічого не винен .
І да, треба було думати башкою в 2019 році. Чогось мені все було добре зрозуміло тоді, чим все закінчиться.
як що, не можуть нічого зробити, то навіщо туди ходять, ще й за мій кошт?
хай здають мандати, та виходять з ради, з піднятими руками!
мене задовбали оці "інтелектуальні" дописи геращенкі, полум'яні промови гончаренка, та "суворі" вимоги сюмар. для кого вони? для імітації бурхливої діяльності?
скільки ще ти, та такі як ти будуть розповідати про 2019? а чому, не про 2010? чи, тоді нарід був розумний?
Таки як ти всі вважають- що ім всі кругом зобов*язані, слідкуй за ****** урода- вони во владі, і дорікай, придурок, ім. Тому що таким як ти, ЄС точно нічого не винні, у тебе препіздент зеленський- ось йому і дорікай за все. Чи сциш це робити ?
І мені не пиши більше, бо будеш послан на йух
хто тебе скривдив? порохоботи пишаються тим, що освічені та інтелектуальні.
ти, що не порохобот? ти, бидло, випадково усвідомлене?
чого, від тебе, так засмерділо?