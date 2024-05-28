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Новости Война
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НАТО (8633) Порошенко (19477)

В декларации ПА НАТО констатируется, что Украина многое сделала для того, чтобы получить приглашение в Альянс, - Порошенко

Порошенко на Парламентській асамблеї НАТО

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил, что на парламентской ассамблее НАТО отметили большую работу, которую провела Украина, чтобы получить приглашение в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Порошенко, вчера и сегодня он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Именно Столтенберг сформулировал редакцию пункта в Декларации, посвященной Украине в ПА НАТО, где было указано: Украина имеет право использовать оружие, которое предоставляется западными партнерами, для легитимных целей на территории РФ. Мы призываем членов НАТО снять любые ограничения. Сегодня это было почти единогласно проголосовано по предложению украинской делегации с учетом именно слов Столтенберга. И слова Генерального секретаря, безусловно, позволили провести это так блестяще", - отметил пятый президент.

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Лидер "ЕС" подчеркнул, что Украина заявила, что прежде всего будет поражать аэродромы, ракетные пусковые площадки и накопление войск на границе с Украиной для дальнейшего вторжения

"Это - право и ответственность ВСУ. Дополнительно это мотивирует предоставить Украине ракеты с большим радиусом действия. Это означает, что как бы ни передвигала россия свои корабли, свои самолеты, мы будем доставать их и за 300, и за 400, и за 500, и за 1000 км. И очень надеемся, что на саммите НАТО будет услышан мощный голос Парламентской ассамблеи НАТО", - пояснил он.

Порошенко также рассказал, что на Парламентской ассамблее НАТО провели встречи с представителями десятков делегаций.

"Что является для Украины формулой победы, в чем есть победа? Здесь, на Парламентской ассамблее НАТО в Софии я сформулировал это так: первоочередная, необходимая составляющая нашей победы - это членство Украины в НАТО. И поэтому в текст Декларации включена важная деталь, появилось слово "приглашение". И констатируется, что Украина много сделала для того, чтобы получить приглашение.

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Это - не только позиция Порошенко, и не только позиция украинской делегации. Сегодня это позиция всех без исключения членов НАТО, которые посылают соответствующий сигнал на саммит в Вашингтон. Очень надеюсь, что это будет услышано", - отметил лидер "ЕС".

Также в Декларацию ПА вошел пункт об инвестициях в оборонную промышленность Украины.

"Не менее важное - это санкции. Я подчеркиваю, что не надо забывать о санкциях. Наша стратегия - перекрыть для Путина возможность финансирования войны за счет доходов, которые он зарабатывает российским экспортом. Мы должны перерезать и уничтожить российский экспорт. Эффективность будет измеряться тем, на сколько десятков миллиардов нам удастся ограничить росию", - подытожил Порошенко.

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Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея НАТО призвала страны Альянса позволить Украине бить западным оружием по территории РФ.
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Топ комментарии
+7
Дипломат Порошенко вміє правильно читати міжнародні документи і вимагати їх виконання у партнерів. Дай Боже, щоб він допомог Україні на шляху до НАТО. Рано чи пізно Україна буде в НАТО.
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28.05.2024 12:38
+5
Генеральним Секретарем НАТО має стати Порошенко!Тоді НАТО буде дієздатним!!!
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28.05.2024 12:40
+5
Насчёт гундоса есть и другие варианты.
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28.05.2024 12:55
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Дипломат Порошенко вміє правильно читати міжнародні документи і вимагати їх виконання у партнерів. Дай Боже, щоб він допомог Україні на шляху до НАТО. Рано чи пізно Україна буде в НАТО.
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28.05.2024 12:38 Ответить
Дякуємо пане ПРЕЗИДЕНТ !
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28.05.2024 12:54 Ответить
Генеральним Секретарем НАТО має стати Порошенко!Тоді НАТО буде дієздатним!!!
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28.05.2024 12:40 Ответить
Це все добре , але в НАТО нас не приймуть. Бо Казламордія як розізлиться та як почне робити якісь ганебні речі , а таке допускать ніззя.
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28.05.2024 12:42 Ответить
Уперше про бажання України вступити в НАТО заявив у 2002 році президент Леонід Кучма. Тоді ж РНБО ухвалила стратегію, яка позначила кінцевою метою євроінтеграційної політики України вступ до Альянсу.

У 2002 році думки українців про те, чи потрібно вступати в НАТО розділилися: 32% були «за», 32,2% - «проти». У наступні кілька років підтримка ідеї членства в НАТО серед українців знизилася. Наприклад, в 2006 році «за» були 15,4% опитаних, тоді як 63,9% виступили «проти».

У 2013-му «за» НАТО виступали 18% опитаних, 67% були «проти».

Після початку російської агресії на Донбасі і анексії Криму підтримка членства в НАТО серед населення зросла. За даними опитування, у 2014 році 47,8% українців були за вступ до Альянсу і 32,4% - проти. У 2015-2016 роках членство в НАТО підтримували близько 43% громадян, в 2017-2018 роках - близько 41%.

У 2019 році 40,1% опитаних виступили «за» членство в НАТО, 31,5% - «проти». У 2020 році таких було 43,5% і 31,3% відповідно.

У цьому році, за даними опитування КМІС, підтримка НАТО серед українців повернулася на рівень 2014 року: 47,8% - «за» членство, 24,3% - «проти».
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28.05.2024 12:53 Ответить
Саме Столтенберг сформулював редакцію пункту в Декларації, присвяченій Україні в ПА НАТО, де було зазначено: , Джерело:

Я так розумію, що місцева більшість не гнатиме більше на Столтенберга. А то не гарно вийде по відношенню до вашого лідера.
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28.05.2024 12:43 Ответить
Ракеты на 500-1000 км от партнёров нужны. Но сперва надо свои откопать из-под асфальта.
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28.05.2024 12:44 Ответить
...І відкопуючи ракети, закопати просроченого Гундоса з Дєрьмаком.
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28.05.2024 12:47 Ответить
Насчёт гундоса есть и другие варианты.
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28.05.2024 12:55 Ответить
Я з 14 року на сайті і ніхто не банить.
Може твої думки якісь зебільні і тобі краще писати їх на зебільних сайтах???
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28.05.2024 12:56 Ответить
Читайте статут НАТО і умови вступу. В країни-кандидата немає бути територіальних суперечок з країнами сусідами. Тобто або АРК і решту окупованих земель ворог віддає чи відвойовуємо, або НАТО лишається журавлем в небі. Здогадайтеся яка перспектива в України?
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28.05.2024 12:52 Ответить
Питання АРК, а так само окупованих територій, може бути вирішено наприклад через п'ять, десять років, а ми, до цього моменту, можемо за якоюсь особливою домовленістю, вже бути в альянсі, чому ви не враховуєте такий розклад подій?
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28.05.2024 13:18 Ответить
Напевно тому, що в Конституції не записано окремими частинами. Якби таке було внесено, до виборів в 2019 можна було б не йти.
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28.05.2024 13:43 Ответить
Все змінюється на очах, Тому будь-яке рішення міжнародної спільноти, зокрема союзників, і самої України, не може бути сьогодні винятком. Ми повинні зберегти життя українців. Зберегти державність. Стати членами альянсу. Все інше - питання часу,
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28.05.2024 14:04 Ответить
Ну розповіси мені про Кіпр,Великобританію і Ірландію.
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28.05.2024 16:12 Ответить
зі всією повагою, але може пороху зайнятися своїми опозиційними справами?
зе!шобла взагалі без гальм несеться, знищуючі україну.
до сраки мені, ото нєв'****** сцикливе нато.
у нас в хаті горить.
у нас все добре з мобілізацією?
у нас все добре з роботою державних інститутів?
чи, знову пішли договорняки?
тоді, які питання до буржуїв?
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28.05.2024 13:06 Ответить
Я теж зі всією повагою- а що може зробити фракція ЄС- чуть більше 31 людини против вибранних вами сук урода, опзж, за майбах та прочих утирков кодломойського та ахмєтки? Яки претензії до Порошенка та його людей? Ви хоч раз подивиться що твориться в нашій греховній зраді, хоч раз послухайте виступи Гончаренко, Порошенка, Геращенка та ін. в Раді!- Всі виступи, всі слова опозиції- просто ігноруються, а часто ім не дають зовсім виступати. Я вже не кажу про десятки кримінальних справ заведених на членів ЄС за "несогласіє" з дерьмаком та грінпоцем. Да іще іноді виникає і таке питання- а нащо Порошенко рвати зад- щоб йому мутрий нарід знов приписав якись неіснуючи гріхи і доказував це з піною у рота, а потім вибрав во владу очередне ****** без розуму та совісті, аби не Порошенко? Бо так їм сказали позитівні фсбшні блогери від ОПи та чернорота мусарчук-*********?
Ви не претензії качайте партії ЄС, а самі теж підключайтесь до боротьби. А то вам тільки ******* шашликович нічого не винен .
І да, треба було думати башкою в 2019 році. Чогось мені все було добре зрозуміло тоді, чим все закінчиться.
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28.05.2024 14:13 Ответить
то, я ще повинен їхню роботу виконувати? може комусь, ще труселя випрати?
як що, не можуть нічого зробити, то навіщо туди ходять, ще й за мій кошт?
хай здають мандати, та виходять з ради, з піднятими руками!

мене задовбали оці "інтелектуальні" дописи геращенкі, полум'яні промови гончаренка, та "суворі" вимоги сюмар. для кого вони? для імітації бурхливої діяльності?

скільки ще ти, та такі як ти будуть розповідати про 2019? а чому, не про 2010? чи, тоді нарід був розумний?
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28.05.2024 14:25 Ответить
труселя сам собі стирай. Заодно і рот собі помий.
Таки як ти всі вважають- що ім всі кругом зобов*язані, слідкуй за ****** урода- вони во владі, і дорікай, придурок, ім. Тому що таким як ти, ЄС точно нічого не винні, у тебе препіздент зеленський- ось йому і дорікай за все. Чи сциш це робити ?
І мені не пиши більше, бо будеш послан на йух
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28.05.2024 16:39 Ответить
Фракція Євросолідарнсті в ВР складається з 27-ми членів. Нє, є ще в інших групах ті, які по факту голосують як ЄС; Сергій Рудик, наприклад.
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29.05.2024 00:47 Ответить

хто тебе скривдив? порохоботи пишаються тим, що освічені та інтелектуальні.
ти, що не порохобот? ти, бидло, випадково усвідомлене?
чого, від тебе, так засмерділо?
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28.05.2024 16:57 Ответить
Одна з головних причин чому Порошенко програв вибори, що Порошенко кожен тиждень не звертався до народу. Треба було звертатись з повагою і говорити те що хочуть чути люди. І виконувати те що говорить. Контакт з народом треба підтримувати.
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29.05.2024 08:38 Ответить
 
 