До конца года законтрактованы экскаваторы украинского производства для фронта. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил о контракте с отечественными производителями строительных машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

До конца года будет профинансирован весь объем экскаваторов, а до конца года передан в войска для фортификационных работ.

"Чтобы не появлялось у нас такое ИПСО как на Сумщине, когда какие-то кадыровцы якобы захватили наши села, надо строить фортификационные сооружения. Строить не на бумаге и не саперными лопатами. А строить настоящей, крутой украинской техникой.

Мы не просто покупаем технику, мы являемся партнерами. Сегодня мы находимся именно на таком производстве. Здесь есть то, что очень ждут на фронте - это новые экскаваторы, современные, мощные, украинского производства. Когда мы начали эту программу по закупке техники для строительства фортификационных сооружений, то искали бывшую в употреблении за рубежом. Она требовала много времени и ресурсов для восстановления и ремонта. Поэтому наша команда приняла решение, что будем покупать новые экскаваторы TDC у украинского производителя", - отметил он.

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По словам Порошенко, иностранные в них только двигатель, силовой агрегат, часть электрооборудования.

Строительная техника специально переоснащается под военные нужды - например, выключается подача звукового сигнала, чтобы не демаскировать работу наших воинов, добавил он.

Представитель компании заявил, что подписав контракт, удалось полностью загрузить мощности до конца года.

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