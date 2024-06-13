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До конца года законтрактованы экскаваторы украинского производства для фронта. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил о контракте с отечественными производителями строительных машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

До конца года будет профинансирован весь объем экскаваторов, а до конца года передан в войска для фортификационных работ.

"Чтобы не появлялось у нас такое ИПСО как на Сумщине, когда какие-то кадыровцы якобы захватили наши села, надо строить фортификационные сооружения. Строить не на бумаге и не саперными лопатами. А строить настоящей, крутой украинской техникой.

Мы не просто покупаем технику, мы являемся партнерами. Сегодня мы находимся именно на таком производстве. Здесь есть то, что очень ждут на фронте - это новые экскаваторы, современные, мощные, украинского производства. Когда мы начали эту программу по закупке техники для строительства фортификационных сооружений, то искали бывшую в употреблении за рубежом. Она требовала много времени и ресурсов для восстановления и ремонта. Поэтому наша команда приняла решение, что будем покупать новые экскаваторы TDC у украинского производителя", - отметил он.

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По словам Порошенко, иностранные в них только двигатель, силовой агрегат, часть электрооборудования.

Строительная техника специально переоснащается под военные нужды - например, выключается подача звукового сигнала, чтобы не демаскировать работу наших воинов, добавил он.

Представитель компании заявил, что подписав контракт, удалось полностью загрузить мощности до конца года.

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ЗСУ отримають екскаватори вітчизняного виробництва
ЗСУ отримають екскаватори вітчизняного виробництва
ЗСУ отримають екскаватори вітчизняного виробництва
ЗСУ отримають екскаватори вітчизняного виробництва
ЗСУ отримають екскаватори вітчизняного виробництва

Автор: 

помощь (7819) Порошенко Петр (19606)


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Топ комментарии
+17
Респект сивочолому ! Хоть і пиариться але щось робить... Навідміну від віслюка.
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13.06.2024 14:37
+17
Хоть кто-то в этой стране настоящий президент и думает о реальных потребностях фронта. Респект Пороху.
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13.06.2024 14:37
+16
От клятий барига! Знов піариться! Нє, щоб підтримати "єдиний марафєт", забульбенить якесь гумористичне шоу, "потужно" присвоїти собі чужі досягнення та "незламно" перекласти своє "проє@алі" на військових! Нє! Купує техніку і обладнання та передає туди, де все це потрібно! Як же тепер найвеличніше херпіду з найверховнішим завгоспом спати будуть? Бідні раби подолятські ночами не спатимуть, щоб вигадати чому це пагано і на скільки при цьому збагатився Порох!

PS: це саркастичний коментар
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13.06.2024 14:51
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Респект сивочолому ! Хоть і пиариться але щось робить... Навідміну від віслюка.
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13.06.2024 14:37 Ответить
Якщо він себе не пропіарить,тоді завтра на цій техніці пропіарять клована. А це буде мінімум неправильно.
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13.06.2024 14:41 Ответить
Коригувальник безугла наведе туди "іскандери".
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13.06.2024 15:40 Ответить
Хоть кто-то в этой стране настоящий президент и думает о реальных потребностях фронта. Респект Пороху.
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13.06.2024 14:37 Ответить
нІзя прізвище Петра Олексійовича у назві статті згадувати бо одне чіхуа-воманське, починає тапці дЄрьмака обсцикати та на килими поносити.
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13.06.2024 14:42 Ответить
От клятий барига! Знов піариться! Нє, щоб підтримати "єдиний марафєт", забульбенить якесь гумористичне шоу, "потужно" присвоїти собі чужі досягнення та "незламно" перекласти своє "проє@алі" на військових! Нє! Купує техніку і обладнання та передає туди, де все це потрібно! Як же тепер найвеличніше херпіду з найверховнішим завгоспом спати будуть? Бідні раби подолятські ночами не спатимуть, щоб вигадати чому це пагано і на скільки при цьому збагатився Порох!

PS: це саркастичний коментар
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13.06.2024 14:51 Ответить
Порошенко завжди залишається державником. У першу чергу дає замовлення вітчизняному виробнику, а не закордонним, як це робить Зеля.
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13.06.2024 14:53 Ответить
це супер круто!
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13.06.2024 14:55 Ответить
Порошенку-респект !
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13.06.2024 15:06 Ответить
іноземні в них лише двигун, силовий агрегат, частина електрообладнання
На жаль, все високотехнологічне робиться таки не в Україні.
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13.06.2024 15:13 Ответить
А чому тоді тут завжди верещать, що не потрібно мобілізовувати українських інженерів бо тоді стане вся наука та виробництво? Якщо з вітчизняного тільки резина та сідушка для водія.
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13.06.2024 15:23 Ответить
Бо перестане робитись і низькотехнологічне.
Буде виключно збирання за схемами.
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13.06.2024 15:41 Ответить
А що ми робимо не за схемами?
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13.06.2024 16:16 Ответить
Наприклад, якщо з іноземного у цих тракторів двигун, силова частина і електроніка, то рама й частина гідравліки має бути місцевого виробництва.
А це лиття, штампування, фрезерування.
Без інженерів зкотимось до того, що всі деталі будуть привозити в ящиках, а тут майстри за схемами збиратимуть, як конструктор.
Приблизно як зараз збирають комп'ютери або дрони.
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13.06.2024 16:18 Ответить
Супер. Сумно що це якісь машино-комплекти.

Колись були у Києві екскавтор. завод., у Боярці.
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13.06.2024 15:14 Ответить
JCB?
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13.06.2024 15:27 Ответить
Це результат тотальної вищої освіти протягом 30 років в Україні. Коли в кожному СМТ по два університети в доповнення до місцевого Політеху на базі радянського ПТУ. Зробили з інженерів пшик.
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13.06.2024 15:27 Ответить
З інженерів пшик зробили низькі зарплати і нестабільний попит.
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13.06.2024 15:43 Ответить
А яку якість знань могли дати інженерні освітні заклади які не мали ніяких баз та лабораторій? Та ще й з без постійного cкладу лекторів. Арендовані приміщення, арендоване устаткування, арендована професура. Хто, коли, що читає. Хто, коли, де і кого слухає. Це все по барабану. Студент свої 4-5 років відбув по різним адресам кожного року, а потім і забув як його спеціальність називається. Не кажучи вже про знання та досвід.
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13.06.2024 16:08 Ответить
З досвідом проблеми, а от знання хто забороняє набувати? Книжки всі вилучили з бібліотек, чи що? Хоча б теорію давали нормально, базову фізику ще зі школи, а так...
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13.06.2024 16:10 Ответить
це результат того, що кожен роботодавець вимагав вищої освіти із 3-5ти річним досвідом від студента, котрий щойно закінчив освіту... І нічого освітою сисисирів тішитись, котрі нічого людського виготовити не змогли.
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13.06.2024 15:48 Ответить
Я не тішусь освітою сирисирів. Але вища освіта в ******** Україні ЩЕ гірша. Вона стала доступною кожному незалежно від рівня початкових знань та здібностей. Відкриття вакансій у вишах кількістю більше ніж випускників шкіл це нонсенс. Доступ до дипломів одержали відверті дурні вже навіть незалежно до грошових коштів заплачених чи не заплачених у заклад.
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13.06.2024 15:59 Ответить
не мені судити та порівнювати, оскільки не педагог, а наскільки плачевне положення у старших, що жаліються на прийдешнє покоління- пам'ятаю по спічу ще з часів Римської імперії.
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13.06.2024 16:07 Ответить
Не потрібно бути педагогом. Потрібно подивитися навкруги та зрозуміти що українського немає від слова зовсім. Це при тотальній вищій освіті в країні. Все придумано десь на Заході чи в Японії. Виготовлено в Китаї чи Індії, Малазії, Філіпінах. Де ж тоді результат освіти?
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13.06.2024 16:13 Ответить
в тому, що вміють це використовувати, застосовувати та ремонтувати... Що неможливо без певного розвитку та знань.
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13.06.2024 16:23 Ответить
Частково згоден. Але для цього не потрібно 100 відсотків школярів відправляти на кафедри на 4-6 років. Не потрібні ,,академічні,, знання. Не потрібно марно витрачати кошти на освіту, яка не припускає повернення затрачених на неї ресурсів. Чомусь на тому ж Заході так само застосовують, використовують чи ремонтують щось люди в яких немає магістерських дипломів. А дійсні магістри, яких не зовсім і багато, якраз ті новітні девайси й придумують.
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13.06.2024 16:36 Ответить
я не впливаю на глобальні рішення і свого часу не зміг лікаря-пенсіонера переконати не голосувати за воманського віслюка, хоча, він давно прозрів від заГ+Гдження в мозку.
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13.06.2024 16:41 Ответить
Цілком згоден, давайте знищимо та підірвемо що при сисисир побудували і залишимо тільки щире Українське,що побували з 1991року.
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13.06.2024 18:09 Ответить
зебіл?
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13.06.2024 18:11 Ответить
@якісь машино-комплекти.@

отличный способ развернуть производство в короткие сроки (пусть и сборочное) .
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13.06.2024 15:39 Ответить
То може на тому заводі і мінітрактора для українців робитимуть? Щоб не фінансувати китайозів ?
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13.06.2024 15:19 Ответить
Двигуни звідки брати? В Україні не роблять.
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13.06.2024 15:42 Ответить
звернутись за допомогою до японців. Де небудь у Шепетівці заводик на лінійку з трьох двигунів був би саме те.
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13.06.2024 16:06 Ответить
Так да . Кубота Мітсубіші Янмар - більш незнаю А ще індійські є , Соліс
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13.06.2024 17:43 Ответить
не шарю у тракторцях. Може ще Вольво роблять невеличкі дизеля для тракторців. А індійське виробництво ставити у нас стрьомно.
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13.06.2024 18:59 Ответить
Але індійські в ціні дорожчі ніж китайські то може якісніші
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14.06.2024 08:19 Ответить
Кубота - гарний двигун для малої техніки.
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13.06.2024 19:00 Ответить
https://twitter.com/i/status/1801232939578970251 ШІ треба заборонити, бо він наносить нестерпні муки пересічному виборцю.
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13.06.2024 16:01 Ответить
такого мудрого політика та дипломата, проміняли на цього поца без батьківщини і пам'яті та ще й наділили безпрецедентною владою його й..ря дЄрьмака.
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13.06.2024 16:19 Ответить
 
 