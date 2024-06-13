Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив про контракт із вітчизняними виробниками будівельних машин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

До кінця року буде профінансовано весь обсяг екскаваторів, а до кінця року передано у війська для фортифікаційних робіт.

"Щоб не з’являлося у нас таке ІПСО як на Сумщині, коли якісь кадирівці нібито захопили наші села, треба будувати фортифікаційні споруди. Будувати не на папері і не саперними лопатами. А будувати справжньою, крутою українською технікою.

Ми не просто купуємо техніку, ми є партнерами. Сьогодні ми перебуваємо саме на такому виробництві. Тут є те, що дуже чекають на фронті – це нові екскаватори, сучасні, потужні, українського виробництва. Коли ми започаткували цю програму із закупівлі техніки для будівництва фортифікаційних споруд, то шукали вживану закордоном. Вона потребувала багато часу та ресурсів для відновлення та ремонту. Тому наша команда ухвалила рішення, що купуватимемо нові екскаватори TDC в українського виробника", - зазначив він.

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За словами Порошенка, іноземні в них лише двигун, силовий агрегат, частина електрообладнання.

Будівельна техніка спеціально переоснащується під військові потреби – приміром, вимикається подача звукового сигналу, щоб не демаскувати роботу наших воїнів, додав він.

Представник компанії заявив, що підписавши контракт, вдалося повністю завантажити потужності до кінця року.

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