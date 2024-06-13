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До кінця року законтрактовано екскаватори українського виробництва для фронту. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив про контракт із вітчизняними виробниками будівельних машин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

До кінця року буде профінансовано весь обсяг екскаваторів, а до кінця року передано у війська для фортифікаційних робіт.

"Щоб не з’являлося у нас таке ІПСО як на Сумщині, коли якісь кадирівці нібито захопили наші села, треба будувати фортифікаційні споруди. Будувати не на папері і не саперними лопатами. А будувати справжньою, крутою українською технікою.

Ми не просто купуємо техніку, ми є партнерами. Сьогодні ми перебуваємо саме на такому виробництві. Тут є те, що дуже чекають на фронті – це нові екскаватори, сучасні, потужні, українського виробництва. Коли ми започаткували цю програму із закупівлі техніки для будівництва фортифікаційних споруд, то шукали вживану закордоном. Вона потребувала багато часу та ресурсів для відновлення та ремонту. Тому наша команда ухвалила рішення, що купуватимемо нові екскаватори TDC в українського виробника", - зазначив він.

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За словами Порошенка, іноземні в них лише двигун, силовий агрегат, частина електрообладнання.

Будівельна техніка спеціально переоснащується під військові потреби – приміром, вимикається подача звукового сигналу, щоб не демаскувати роботу наших воїнів, додав він.

Представник компанії заявив, що підписавши контракт, вдалося повністю завантажити потужності до кінця року.

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ЗСУ отримають екскаватори вітчизняного виробництва
ЗСУ отримають екскаватори вітчизняного виробництва
ЗСУ отримають екскаватори вітчизняного виробництва
ЗСУ отримають екскаватори вітчизняного виробництва
ЗСУ отримають екскаватори вітчизняного виробництва

Автор: 

допомога (8368) Порошенко Петро (15180)


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Топ коментарі
+17
Респект сивочолому ! Хоть і пиариться але щось робить... Навідміну від віслюка.
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13.06.2024 14:37
+17
Хоть кто-то в этой стране настоящий президент и думает о реальных потребностях фронта. Респект Пороху.
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13.06.2024 14:37
+16
От клятий барига! Знов піариться! Нє, щоб підтримати "єдиний марафєт", забульбенить якесь гумористичне шоу, "потужно" присвоїти собі чужі досягнення та "незламно" перекласти своє "проє@алі" на військових! Нє! Купує техніку і обладнання та передає туди, де все це потрібно! Як же тепер найвеличніше херпіду з найверховнішим завгоспом спати будуть? Бідні раби подолятські ночами не спатимуть, щоб вигадати чому це пагано і на скільки при цьому збагатився Порох!

PS: це саркастичний коментар
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13.06.2024 14:51
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Респект сивочолому ! Хоть і пиариться але щось робить... Навідміну від віслюка.
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13.06.2024 14:37 Відповісти
Якщо він себе не пропіарить,тоді завтра на цій техніці пропіарять клована. А це буде мінімум неправильно.
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13.06.2024 14:41 Відповісти
Коригувальник безугла наведе туди "іскандери".
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13.06.2024 15:40 Відповісти
Хоть кто-то в этой стране настоящий президент и думает о реальных потребностях фронта. Респект Пороху.
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13.06.2024 14:37 Відповісти
нІзя прізвище Петра Олексійовича у назві статті згадувати бо одне чіхуа-воманське, починає тапці дЄрьмака обсцикати та на килими поносити.
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13.06.2024 14:42 Відповісти
От клятий барига! Знов піариться! Нє, щоб підтримати "єдиний марафєт", забульбенить якесь гумористичне шоу, "потужно" присвоїти собі чужі досягнення та "незламно" перекласти своє "проє@алі" на військових! Нє! Купує техніку і обладнання та передає туди, де все це потрібно! Як же тепер найвеличніше херпіду з найверховнішим завгоспом спати будуть? Бідні раби подолятські ночами не спатимуть, щоб вигадати чому це пагано і на скільки при цьому збагатився Порох!

PS: це саркастичний коментар
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13.06.2024 14:51 Відповісти
Порошенко завжди залишається державником. У першу чергу дає замовлення вітчизняному виробнику, а не закордонним, як це робить Зеля.
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13.06.2024 14:53 Відповісти
це супер круто!
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13.06.2024 14:55 Відповісти
Порошенку-респект !
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13.06.2024 15:06 Відповісти
іноземні в них лише двигун, силовий агрегат, частина електрообладнання
На жаль, все високотехнологічне робиться таки не в Україні.
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13.06.2024 15:13 Відповісти
А чому тоді тут завжди верещать, що не потрібно мобілізовувати українських інженерів бо тоді стане вся наука та виробництво? Якщо з вітчизняного тільки резина та сідушка для водія.
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13.06.2024 15:23 Відповісти
Бо перестане робитись і низькотехнологічне.
Буде виключно збирання за схемами.
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13.06.2024 15:41 Відповісти
А що ми робимо не за схемами?
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13.06.2024 16:16 Відповісти
Наприклад, якщо з іноземного у цих тракторів двигун, силова частина і електроніка, то рама й частина гідравліки має бути місцевого виробництва.
А це лиття, штампування, фрезерування.
Без інженерів зкотимось до того, що всі деталі будуть привозити в ящиках, а тут майстри за схемами збиратимуть, як конструктор.
Приблизно як зараз збирають комп'ютери або дрони.
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13.06.2024 16:18 Відповісти
Супер. Сумно що це якісь машино-комплекти.

Колись були у Києві екскавтор. завод., у Боярці.
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13.06.2024 15:14 Відповісти
JCB?
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13.06.2024 15:27 Відповісти
Це результат тотальної вищої освіти протягом 30 років в Україні. Коли в кожному СМТ по два університети в доповнення до місцевого Політеху на базі радянського ПТУ. Зробили з інженерів пшик.
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13.06.2024 15:27 Відповісти
З інженерів пшик зробили низькі зарплати і нестабільний попит.
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13.06.2024 15:43 Відповісти
А яку якість знань могли дати інженерні освітні заклади які не мали ніяких баз та лабораторій? Та ще й з без постійного cкладу лекторів. Арендовані приміщення, арендоване устаткування, арендована професура. Хто, коли, що читає. Хто, коли, де і кого слухає. Це все по барабану. Студент свої 4-5 років відбув по різним адресам кожного року, а потім і забув як його спеціальність називається. Не кажучи вже про знання та досвід.
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13.06.2024 16:08 Відповісти
З досвідом проблеми, а от знання хто забороняє набувати? Книжки всі вилучили з бібліотек, чи що? Хоча б теорію давали нормально, базову фізику ще зі школи, а так...
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13.06.2024 16:10 Відповісти
це результат того, що кожен роботодавець вимагав вищої освіти із 3-5ти річним досвідом від студента, котрий щойно закінчив освіту... І нічого освітою сисисирів тішитись, котрі нічого людського виготовити не змогли.
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13.06.2024 15:48 Відповісти
Я не тішусь освітою сирисирів. Але вища освіта в ******** Україні ЩЕ гірша. Вона стала доступною кожному незалежно від рівня початкових знань та здібностей. Відкриття вакансій у вишах кількістю більше ніж випускників шкіл це нонсенс. Доступ до дипломів одержали відверті дурні вже навіть незалежно до грошових коштів заплачених чи не заплачених у заклад.
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13.06.2024 15:59 Відповісти
не мені судити та порівнювати, оскільки не педагог, а наскільки плачевне положення у старших, що жаліються на прийдешнє покоління- пам'ятаю по спічу ще з часів Римської імперії.
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13.06.2024 16:07 Відповісти
Не потрібно бути педагогом. Потрібно подивитися навкруги та зрозуміти що українського немає від слова зовсім. Це при тотальній вищій освіті в країні. Все придумано десь на Заході чи в Японії. Виготовлено в Китаї чи Індії, Малазії, Філіпінах. Де ж тоді результат освіти?
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13.06.2024 16:13 Відповісти
в тому, що вміють це використовувати, застосовувати та ремонтувати... Що неможливо без певного розвитку та знань.
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13.06.2024 16:23 Відповісти
Частково згоден. Але для цього не потрібно 100 відсотків школярів відправляти на кафедри на 4-6 років. Не потрібні ,,академічні,, знання. Не потрібно марно витрачати кошти на освіту, яка не припускає повернення затрачених на неї ресурсів. Чомусь на тому ж Заході так само застосовують, використовують чи ремонтують щось люди в яких немає магістерських дипломів. А дійсні магістри, яких не зовсім і багато, якраз ті новітні девайси й придумують.
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13.06.2024 16:36 Відповісти
я не впливаю на глобальні рішення і свого часу не зміг лікаря-пенсіонера переконати не голосувати за воманського віслюка, хоча, він давно прозрів від заГ+Гдження в мозку.
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13.06.2024 16:41 Відповісти
Цілком згоден, давайте знищимо та підірвемо що при сисисир побудували і залишимо тільки щире Українське,що побували з 1991року.
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13.06.2024 18:09 Відповісти
зебіл?
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13.06.2024 18:11 Відповісти
@якісь машино-комплекти.@

отличный способ развернуть производство в короткие сроки (пусть и сборочное) .
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13.06.2024 15:39 Відповісти
То може на тому заводі і мінітрактора для українців робитимуть? Щоб не фінансувати китайозів ?
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13.06.2024 15:19 Відповісти
Двигуни звідки брати? В Україні не роблять.
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13.06.2024 15:42 Відповісти
звернутись за допомогою до японців. Де небудь у Шепетівці заводик на лінійку з трьох двигунів був би саме те.
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13.06.2024 16:06 Відповісти
Так да . Кубота Мітсубіші Янмар - більш незнаю А ще індійські є , Соліс
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13.06.2024 17:43 Відповісти
не шарю у тракторцях. Може ще Вольво роблять невеличкі дизеля для тракторців. А індійське виробництво ставити у нас стрьомно.
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13.06.2024 18:59 Відповісти
Але індійські в ціні дорожчі ніж китайські то може якісніші
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14.06.2024 08:19 Відповісти
Кубота - гарний двигун для малої техніки.
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13.06.2024 19:00 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1801232939578970251 ШІ треба заборонити, бо він наносить нестерпні муки пересічному виборцю.
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13.06.2024 16:01 Відповісти
такого мудрого політика та дипломата, проміняли на цього поца без батьківщини і пам'яті та ще й наділили безпрецедентною владою його й..ря дЄрьмака.
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13.06.2024 16:19 Відповісти
 
 