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Через ворожі обстріли із Білопілля евакуювали 23 людини, з них 6 дітей. ФОТО

Евакауція мешканців прикордонного Білопілля, що на Сумщині, триває. У п'ятницю, 14 червня, правоохоронці допомогли евакуювати 23 жителям населеного пункту, з них 6 дітей.

Про це повідомила поліція Сумської області у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що російські загарбники щодня обстрілюють прикордоння Сумщини з різного озброєння. 

"Щоб убезпечити власне життя та життя своїх дітей – мирні мешканці вимушені переїжджати в більш безпечні місця області. Сьогодні поліцейські допомогли евакуюватися з Білопілля 23-м людям, з них 6 дітей", - розповіли у поліції області.

Через ворожі обстріли із Білопілля евакуювали 23 людини, з них 6 дітей

Правоохоронці також закликали жителів населених пунктів, які перебувають під щоденними обстрілами, виїжджати до більш безпечних місць.

Нагадаємо, що у Сумській області мешканцям 10-кілометрової зони біля кордону з Росією рекомендують евакуюватися. Рекомендація почала діяти з середини травня.

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Автор: 

Сумська область (3718) евакуація (2321)


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