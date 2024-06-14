Одна людина загинула і чотири зазнали поранень унаслідок удару РФ по Сумщині
Сьогодні, 14 червня, російські окупанти завдали удару по Шосткинській громаді в Сумській області, загинула людина.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни продовжують знищувати цивільне населення та інфраструктуру Сумщини.
Сьогодні, 14 червня ворог завдав удару по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, постраждалим надано необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі необхідні служби.
В ОВА додали що наслідки ворожої атаки уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували FPV-дроном соціальний автобус на Сумщині, внаслідок чого поранення дістали 3 цивільних.
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