Один человек погиб и четыре получили ранения вследствие удара РФ по Сумщине
Сегодня, 14 июня, российские оккупанты нанесли удар по Шосткинской громаде в Сумской области, погиб человек.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне продолжают уничтожать гражданское население и инфраструктуру Сумщины.
Сегодня, 14 июня, враг нанес удар по Шосткинской громаде. Предварительно, один человек погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. На месте работают все необходимые службы.
В ОВА добавили что последствия вражеской атаки уточняются.
Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали FPV-дроном социальный автобус на Сумщине, в результате чего ранения получили 3 гражданских.
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