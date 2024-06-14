Один человек погиб и четыре получили ранения вследствие удара РФ по Сумщине

Сегодня, 14 июня, российские оккупанты нанесли удар по Шосткинской громаде в Сумской области, погиб человек.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают уничтожать гражданское население и инфраструктуру Сумщины.

Сегодня, 14 июня, враг нанес удар по Шосткинской громаде. Предварительно, один человек погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. На месте работают все необходимые службы.

В ОВА добавили что последствия вражеской атаки уточняются.

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Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали FPV-дроном социальный автобус на Сумщине, в результате чего ранения получили 3 гражданских.