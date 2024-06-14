Количество вражеских обстрелов Сумщины несколько уменьшилось, - Госпогранслужба

Пограничники фиксируют некоторое уменьшение количества российских обстрелов на Сумском направлении.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"По Сумскому направлению за последний период даже могу сказать об определенном уменьшении количества обстрелов, как это было, к примеру, весной", - отметил он.

По его словам, определенное количество российских войск все еще находится на границе с Беларусью.

"Но это больше обслуживающий персонал относительно техники, логистических подразделений. Ударных групп или подразделений, как это было раньше, еще в прошлом году, РФ там не держит", - сказал Демченко.

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В ВСУ понимают угрозу от врага на этом направлении.

"Мы помним 24 февраля 2022 года, поэтому продолжаем усиливать это направление в оборонном отношении, чтобы все составляющие Сил обороны, которые находятся здесь, имели все возможности отразить любую атаку, если такая произойдет, И за тем, что происходит по ту сторону границы, также внимательно следят подразделения разведки", - добавил спикер ГПСУ.