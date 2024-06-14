Кількість ворожих обстрілів Сумщини дещо зменшилася, - Держприкордонслужба

Прикордонники фіксують певне зменшення кількості російських обстрілів на Сумському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По Сумському напрямку за останній період навіть можу сказати про певне зменшення кількості обстрілів, як це було, до прикладу, весною", - зазначив він.

За його словами, певна кількість російських військ все ще перебуває на кордоні з Білоруссю.

"Але це більше такий обслуговуючий персонал відносно техніки, логістичних підрозділів. Ударних груп або підрозділів, як це було раніше, ще у минулому році, РФ там не тримає", - сказав Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог знизив активність ДРГ на Сумщині, - Держприкордонслужба

У ЗСУ розуміють загрозу від ворога на цьому напрямку.

"Ми пам’ятаємо 24 лютого 2022 року, тому продовжуємо посилювати цей напрямок в оборонному відношенні, щоб всі складові Сил оборони, які знаходяться тут, мали всі можливості відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться, І за тим, що відбувається по той бік кордону, також уважно стежать підрозділи розвідки", - додав речник ДПСУ.