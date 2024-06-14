Последствия атаки FPV-дрона россиян на автобус в Сумской области: Ранен мужчина и две женщины. ФОТО

Российские оккупанты атаковали FPV-дроном социальный автобус в Сумской области, в результате чего ранения получили 3 гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Около 8 утра россияне атаковали социальный автобус на территории Есманьской громады Шосткинского района.

Предварительно, враг применил FPV-дрон.

"В транспортном средстве находился водитель и 19 пассажиров. Трое получили ранения: 62-летний мужчина, женщины 51 и 53 года", - говорится в сообщении.

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