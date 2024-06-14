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Оккупанты FPV-дроном атаковали автобус в Эсманьской громаде на Сумщине, есть раненые

Російській FPV-дрон атакував автобус на Сумщині

Утром 14 июня россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус в Эсманьской громаде Шосткинского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

В момент атаки в автобусе находились более 20 человек.

"Предварительно, трое женщин получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Все пассажиры автобуса эвакуированы. Последствия вражеской атаки уточняются", - рассказали в военной администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение дня оккупанты совершили 11 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 42 взрыва

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обстрел (27327) Сумская область (3164)


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кацапня підари
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14.06.2024 11:34 Ответить
 
 