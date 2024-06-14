Оккупанты FPV-дроном атаковали автобус в Эсманьской громаде на Сумщине, есть раненые
Утром 14 июня россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус в Эсманьской громаде Шосткинского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
В момент атаки в автобусе находились более 20 человек.
"Предварительно, трое женщин получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Все пассажиры автобуса эвакуированы. Последствия вражеской атаки уточняются", - рассказали в военной администрации.
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oz ol #211540
показать весь комментарий14.06.2024 11:34 Ответить Мне нравится 0
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