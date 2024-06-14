Оккупанты FPV-дроном атаковали автобус в Эсманьской громаде на Сумщине, есть раненые

Утром 14 июня россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус в Эсманьской громаде Шосткинского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

В момент атаки в автобусе находились более 20 человек.

"Предварительно, трое женщин получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Все пассажиры автобуса эвакуированы. Последствия вражеской атаки уточняются", - рассказали в военной администрации.

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