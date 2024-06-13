В течение дня оккупанты совершили 11 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 42 взрыва

В течение четверга, 13 июня, российские захватчики совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области зафиксировали 42 взрыва на территории ряда громад.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение дня враг атаковал 5 громад на Сумщине.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Миропольская громада: враг обстреливал из минометов;

Дружбовская громада: с территории РФ рашисты осуществили пулеметный обстрел и обстрел из минометов;

На территорию Хотинской громады враг сбросил 5 мин;

Юнаковская громада: зафиксирован артобстрел;

Краснопольская громада: захватчики били из артиллерии.

Напомним, что ранее начальник Сумской ОГА Владимир Артюх сообщил, что Совет обороны Сумской области принял решение об эвакуации жителей из еще восьми населенных пунктов приграничья.

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