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Сумская область (2692) эвакуация (1998)

На Сумщине эвакуируют жителей еще восьми приграничных населенных пунктов

евакуація

Совет обороны Сумской области принял решение об эвакуации жителей из еще восьми населенных пунктов приграничья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

"На заседании Совета обороны области были предложения военного командования еще в восьми населенных пунктах из 10-километровой (пограничной, - Ред.) зоны осуществить эвакуацию. Распоряжения уже предоставлены, соответствующие службы вместе с громадами будут выполнять это решение", - отметил Артюх.

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Напомним, из Белополья и Ворожбы эвакуировано 1,5 тыс. населения, в том числе - более 200 детей. С начала года на Сумщине в результате обстрелов погибли 50 человек.
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