На Сумщине эвакуируют жителей еще восьми приграничных населенных пунктов

Совет обороны Сумской области принял решение об эвакуации жителей из еще восьми населенных пунктов приграничья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

"На заседании Совета обороны области были предложения военного командования еще в восьми населенных пунктах из 10-километровой (пограничной, - Ред.) зоны осуществить эвакуацию. Распоряжения уже предоставлены, соответствующие службы вместе с громадами будут выполнять это решение", - отметил Артюх.

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Напомним, из Белополья и Ворожбы эвакуировано 1,5 тыс. населения, в том числе - более 200 детей. С начала года на Сумщине в результате обстрелов погибли 50 человек.