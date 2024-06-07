Россияне обстреляли 5 громад Сумщины в течение дня: в области зафиксировано 75 взрывов

В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 75 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

Юнаковская громада: осуществлены минометные обстрелы (10 взрывов).

Белопольская громада: нанесены минометные (13 взрывов), артиллерийские (7 взрывов) обстрелы и атака FPV дроном (1 взрыв).

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов) и минометов (2 взрыва).

Эсманьская громада: были минометные обстрелы (17 взрывов).

Великописаревская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады. Также зафиксированы артиллерийские обстрелы (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и атака FPV дроном (1 взрыв).

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