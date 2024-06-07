Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини протягом дня: в області зафіксовано 75 вибухів
Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).
- Білопільська громада: завдано мінометні (13 вибухів), артилерійські (7 вибухів) обстріли та атака FPV дроном (1 вибух).
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
- Есманьська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів).
- Великописарівська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано артилерійські обстріли (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та атака FPV дроном (1 вибух).
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