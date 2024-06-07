Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини протягом дня: в області зафіксовано 75 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).

Білопільська громада: завдано мінометні (13 вибухів), артилерійські (7 вибухів) обстріли та атака FPV дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

Есманьська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів).

Великописарівська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано артилерійські обстріли (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та атака FPV дроном (1 вибух).

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