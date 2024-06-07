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Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини протягом дня: в області зафіксовано 75 вибухів

Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини протягом дня: в області зафіксовано 75 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Білопільська громада: завдано мінометні (13 вибухів), артилерійські (7 вибухів) обстріли та атака FPV дроном (1 вибух).
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
  • Есманьська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів).
  • Великописарівська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано артилерійські обстріли (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та атака FPV дроном (1 вибух).

Читайте: Протягом дня росіяни обстріляли 12 громад Сумщини: 1 людина загинула, 3 - дістали поранення

Автор: 

вибух (4461) Сумська область (3687)


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