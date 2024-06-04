Протягом дня росіяни обстріляли 12 громад Сумщини: 1 людина загинула, 3 - дістали поранення

Протягом 4 червня російська армія здійснила 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 106 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зокрема, окупанти обстріляли:

Юнаківська громада: завдано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та атака FPV дроном (3 вибухи).

Миколаївська громада: були артилерійські (2 вибухи) та мінометні обстріли (3 вибухи).

Хотінська громада: здійснено атаку FPV дроном (1 вибух). Також ворог бив з мінометів (20 вибухів). На жаль, внаслідок обстрілу зазнали поранення дві людини.

Білопільська громада: здійснено атаку FPV дроном (5 вибухів), мінометні (5 вибухів), артилерійські (5 вибухів) обстріли та зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Краснопільська громада: завдано скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів). Також ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Свеська громада: зафіксована атака БПЛА "Ланцет" (2 вибухи).

Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено артилерійські обстріли (3 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів (12 вибухів) та артилерії (4 вибухи). На жаль, внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Великописарівська громада: завдано гранатометного обстрілу (4 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).

Конотопська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух). На жаль, внаслідок обстрілу 1 людина отримала поранення.

Новослобідська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (9 вибухів).

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