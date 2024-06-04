Окупанти обстріляли Хотінську громаду на Сумщині: постраждало 2 людей
Ввечері 4 червня росіяни завдали удару по Хотінській громаді Сумської області. Внаслідок атаки двоє людей зазнали поранень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
"Попередньо, поранення отримали 2 людини (дівчина 17 років та чоловік 50 років). Постраждалим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Крім того, внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватних будинки, один із яких загорівся.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Раніше окупанти вдарили по Конотопу та вразили виробничу інфраструктуру міста.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...