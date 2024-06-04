УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11534 відвідувача онлайн
Новини
297 0
обстріл (27098) Сумська область (3246)

Окупанти обстріляли Хотінську громаду на Сумщині: постраждало 2 людей

Обстріл Хотінської громади Сумщини 4 травня

Ввечері 4 червня росіяни завдали удару по Хотінській громаді Сумської області. Внаслідок атаки двоє людей зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

"Попередньо, поранення отримали 2 людини (дівчина 17 років та чоловік 50 років). Постраждалим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватних будинки, один із яких загорівся. 

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

 Раніше окупанти вдарили по Конотопу та вразили виробничу інфраструктуру міста.

Читайте: Рашисти обстріляли Середину-Буду на Сумщині: Загинув чоловік. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 