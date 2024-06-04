Окупанти вдарили по Конотопу. Уражено виробничу інфраструктуру міста
Вдень, 4 червня, російські загарбники обстріляли місто Конотоп, що на Сумщині. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.
Про це у соцмережі Facebook повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, внаслідок ворожої атаки було уражено виробничу інфраструктуру. Наслідки обстрілу наразі уточнюються.
"У Конотопі відбувся приліт - черговий акт тероризму з боку РФ. Була уражена виробнича інфраструктура нашого міста", - розповів Семеніхін.
Він також додав, що наразі тимчасово обмежений рух трамваїв у бік мікрорайону "Житломасив".
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Чайка Київ
показати весь коментар04.06.2024 17:55 Відповісти Мені подобається 4
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