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Конотоп (106) обстріл (27098) Сумська область (3246)

Окупанти вдарили по Конотопу. Уражено виробничу інфраструктуру міста

Вдень, 4 червня, окупанти вдарили по Конотопу.

Вдень, 4 червня, російські загарбники обстріляли місто Конотоп, що на Сумщині. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, внаслідок ворожої атаки було уражено виробничу інфраструктуру. Наслідки обстрілу наразі уточнюються.

"У Конотопі відбувся приліт - черговий акт тероризму з боку РФ. Була уражена виробнича інфраструктура нашого міста", - розповів Семеніхін.

Він також додав, що наразі тимчасово обмежений рух трамваїв у бік мікрорайону "Житломасив".

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04.06.2024 17:55 Відповісти
 
 