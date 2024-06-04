Оккупанты ударили по Конотопу. Поражена производственная инфраструктура города
Днем, 4 июня, российские захватчики обстреляли город Конотоп, что на Сумщине. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.
Об этом в соцсети Facebook сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, в результате вражеской атаки была поражена производственная инфраструктура. Последствия обстрела пока уточняются.
"В Конотопе состоялся прилет - очередной акт терроризма со стороны РФ. Была поражена производственная инфраструктура нашего города", - рассказал Семенихин.
Он также добавил, что сейчас временно ограничено движение трамваев в сторону микрорайона "Жилмассив".
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Чайка Київ
показать весь комментарий04.06.2024 17:55 Ответить Мне нравится 4
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