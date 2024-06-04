Россияне через Мариуполь перебрасывают технику в сторону Запорожья, - Андрющенко

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе перебрасывают технику в направлении Запорожья.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Перемещение военной техники в сторону Запорожья продолжилось. Впервые зафиксировано перемещение гаубиц "Мста-с". Появление и увеличение тралов с военной техникой могут быть напрямую связаны с поражением железнодорожных паромов в Керчи, что заставило россиян задействовать резервный (пока автомобильный) путь Ростов-фронт", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, также увеличилось количество россиян в лагерях в хуторе Бабах-Тарама (Донецкая обл.) и с. Куликово (Запорожская обл.)

"Новые мобилизованные зашли на подготовку. Впервые за последние три недели заработал полигон в Бабах-Тараме/Куликово. Как стрелковое оружие, так и ствольная артиллерия. Новый сезон подготовки открыт", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе оккупанты закрыли все пляжи и запретили купальный сезон, - Андрющенко