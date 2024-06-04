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Новости Война
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Россияне через Мариуполь перебрасывают технику в сторону Запорожья, - Андрющенко

Росіяни через Маріуполь перекидають техніку на Запоріжжя

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе перебрасывают технику в направлении Запорожья.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Перемещение военной техники в сторону Запорожья продолжилось. Впервые зафиксировано перемещение гаубиц "Мста-с". Появление и увеличение тралов с военной техникой могут быть напрямую связаны с поражением железнодорожных паромов в Керчи, что заставило россиян задействовать резервный (пока автомобильный) путь Ростов-фронт", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, также увеличилось количество россиян в лагерях в хуторе Бабах-Тарама (Донецкая обл.) и с. Куликово (Запорожская обл.)

"Новые мобилизованные зашли на подготовку. Впервые за последние три недели заработал полигон в Бабах-Тараме/Куликово. Как стрелковое оружие, так и ствольная артиллерия. Новый сезон подготовки открыт", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе оккупанты закрыли все пляжи и запретили купальный сезон, - Андрющенко

Автор: 

Мариуполь (5713) Андрющенко Петр (581)


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Это тот Мариуполь который сдал Бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком, резниковым, баКлановым, верещюк, даниловым...
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04.06.2024 14:21 Ответить
треба звернути на це увагу - ми всі зараз на півночі,
але і південь не треба забувати...
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04.06.2024 14:26 Ответить
******* з ATACAMS по їх !
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04.06.2024 14:39 Ответить
Atacams - штука поштучна і дуже дорога, на відміну від сотень ракет і тисяч снарядів з тої сторони
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04.06.2024 15:03 Ответить
Чому два мости на М-14 досі стоять? Один через Корсак, другий через Лозуватку.

Чому досі існують чотири мости на Н-30?

Не дістає HIMARS, чи немає команди?

(BTW: кацапи на всій ділянці Василівка-Вугледар рік мінували і робили що їм заманеться. Теж не було команди щось зробити?)
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04.06.2024 15:30 Ответить
А що розбомбити там мости й дороги це проблема? Чи головне бомбанути Воронеж?

Здала ваша влада Південь, панове!
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04.06.2024 18:32 Ответить
 
 