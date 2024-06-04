Россияне через Мариуполь перебрасывают технику в сторону Запорожья, - Андрющенко
Российские захватчики в оккупированном Мариуполе перебрасывают технику в направлении Запорожья.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Перемещение военной техники в сторону Запорожья продолжилось. Впервые зафиксировано перемещение гаубиц "Мста-с". Появление и увеличение тралов с военной техникой могут быть напрямую связаны с поражением железнодорожных паромов в Керчи, что заставило россиян задействовать резервный (пока автомобильный) путь Ростов-фронт", - говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, также увеличилось количество россиян в лагерях в хуторе Бабах-Тарама (Донецкая обл.) и с. Куликово (Запорожская обл.)
"Новые мобилизованные зашли на подготовку. Впервые за последние три недели заработал полигон в Бабах-Тараме/Куликово. Как стрелковое оружие, так и ствольная артиллерия. Новый сезон подготовки открыт", - добавил он.
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але і південь не треба забувати...
Чому досі існують чотири мости на Н-30?
Не дістає HIMARS, чи немає команди?
(BTW: кацапи на всій ділянці Василівка-Вугледар рік мінували і робили що їм заманеться. Теж не було команди щось зробити?)
Здала ваша влада Південь, панове!