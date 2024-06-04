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Маріуполь (3207) Андрющенко Петро (692)

Росіяни через Маріуполь перекидають техніку в бік Запоріжжя, - Андрющенко

Росіяни через Маріуполь перекидають техніку на Запоріжжя

Російські загарбники в окупованому Маріуполі перекидають техніку в напрямку Запоріжжя.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Переміщення військової техніки в бік Запоріжжя продовжилось. Вперше зафіксовано переміщення гаубиць "Мста-с". Поява та збільшення тралів з військовою технікою можуть бути напряму пов’язані з ураженням залізничних поромів в Керчі, що змусило росіян задіяти резервний (поки автомобільних) шлях Ростов-фронт", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, також збільшилась кількість росіян в таборах в хуторі Бабах-Тарама (Донецька обл.) та с. Куликове (Запорізька обл.)

"Нові мобілізовані зайшли на підготовку. Вперше за останні три тижні запрацював полігон в Бабах-Тарамі / Куликово. Як стрілкова зброя, так і ствольна артилерія. Новий сезон підготовки відкрито", - додав він.

Читайте також: У Маріуполі окупанти закрили всі пляжі та заборонили купальний сезон, - Андрющенко

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Это тот Мариуполь который сдал Бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком, резниковым, баКлановым, верещюк, даниловым...
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04.06.2024 14:21 Відповісти
треба звернути на це увагу - ми всі зараз на півночі,
але і південь не треба забувати...
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04.06.2024 14:26 Відповісти
******* з ATACAMS по їх !
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04.06.2024 14:39 Відповісти
Atacams - штука поштучна і дуже дорога, на відміну від сотень ракет і тисяч снарядів з тої сторони
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04.06.2024 15:03 Відповісти
Чому два мости на М-14 досі стоять? Один через Корсак, другий через Лозуватку.

Чому досі існують чотири мости на Н-30?

Не дістає HIMARS, чи немає команди?

(BTW: кацапи на всій ділянці Василівка-Вугледар рік мінували і робили що їм заманеться. Теж не було команди щось зробити?)
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04.06.2024 15:30 Відповісти
А що розбомбити там мости й дороги це проблема? Чи головне бомбанути Воронеж?

Здала ваша влада Південь, панове!
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04.06.2024 18:32 Відповісти
 
 