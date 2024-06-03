У Маріуполі окупанти закрили всі пляжі та заборонили купальний сезон, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі.

Про це розповів у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупаційна влада Маріуполя закрила у місті всі пляжі та заборонила купальний сезон.

Як зазначив Андющенко, загарбники заборонили купатися місцевим жителям не лише у морі, а й в інших водоймах.

"Наслідки екоциду, якого немає. Що там по "такое чистое море никогда не было"?", - прокоментував ситуацію Андрющенко.

Він також опублікував відповідний псевдоуказ окупаційної влади.



Раніше Андрющенко розповідав, що у тимчасово окупованому Маріуполі мешкає близько 80 тисяч росіян.

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