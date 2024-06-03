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У Маріуполі окупанти закрили всі пляжі та заборонили купальний сезон, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі.

Про це розповів у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупаційна влада Маріуполя закрила у місті всі пляжі та заборонила купальний сезон.

Як зазначив Андющенко, загарбники заборонили купатися місцевим жителям не лише у морі, а й в інших водоймах.

"Наслідки екоциду, якого немає. Що там по "такое чистое море никогда не было"?", - прокоментував ситуацію Андрющенко.

Він також опублікував відповідний псевдоуказ окупаційної влади.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі
Раніше Андрющенко розповідав, що у тимчасово окупованому Маріуполі мешкає близько 80 тисяч росіян.

Читайте також: У Маріуполі відключили мобільний зв’язок, є проблеми з інтернетом, - Андрющенко
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Топ коментарі
+4
чого ви такий злий, люди хочуть відпочивати..., вже нема такого смороду від трупів, чого б не відпочити..., в нас он по телебаченню кожен день якісь весели хохми, розваги, всі сміються, а в людей там, навіть пляжів немає...
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03.06.2024 17:50
+3
Життя в окупації орків - це пекло!

Шкода, що не всі це освідомили і досить легковажно відносяться до захисту України та її майбутнього існування.
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03.06.2024 17:54
+2
Як це вам на голову налазить, такий ідиотизм публікувати?! Пляжі?? В Маріуполі?? Це ми типу маємо перейматися, щоб окупанти людям дозвілля забезпечувало?
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03.06.2024 17:41
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Як це вам на голову налазить, такий ідиотизм публікувати?! Пляжі?? В Маріуполі?? Це ми типу маємо перейматися, щоб окупанти людям дозвілля забезпечувало?
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03.06.2024 17:41 Відповісти
чого ви такий злий, люди хочуть відпочивати..., вже нема такого смороду від трупів, чого б не відпочити..., в нас он по телебаченню кожен день якісь весели хохми, розваги, всі сміються, а в людей там, навіть пляжів немає...
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03.06.2024 17:50 Відповісти
Життя в окупації орків - це пекло!

Шкода, що не всі це освідомили і досить легковажно відносяться до захисту України та її майбутнього існування.
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03.06.2024 17:54 Відповісти
рот закрой ***********...
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03.06.2024 18:16 Відповісти
Он может рассказать. Понравится ли вам?
Не все Багратионы, Ватутины и Василевские, нет у нас еще маршалов Победы. Воспитываются, учатся, всё в переди.
Не просрали, не смогли удержать удар под Волновахой. Город оказался с двух сторон в окружении. Без подвоза, без эвакуации. Хотите номера частей сдавших Новотроицкое, Волноваха, Бугас? На главкома не думаете?
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03.06.2024 19:03 Відповісти
Оман давайте. И виллы в Испании.
Не было мостов между Донецком и Мариуполем. И рек неприступных не было.
Кальмиус выше протекает. Линия обороны с 15-го года была. Бойцы были. Не выдержали. Поэтому окружили Мариуполь.
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03.06.2024 19:18 Відповісти
Окружили Мариуполь потому что с Крыма цапов запустили. А бойцы не выдержали бо укреплений небыло. А ты в каком ранге шашлыки готовил, Дорофеев?
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03.06.2024 20:15 Відповісти
Раёне.
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03.06.2024 20:16 Відповісти
Кировском. Текстильщик. Справа от "Обжоры"
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03.06.2024 21:41 Відповісти
Какой ты грамотный. Эка как завернул. Ватууутины...Все гораздо проще. Что сделала власть для защиты города, с 14 года? Да ни.уя! Фонтанчики и площадя. Что показал горсовет Азову на требование укрепить город? По локоть! А этот Андрущенко, чьих будет? И нехрен тут туману напускать, грамотей.
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03.06.2024 20:08 Відповісти
Вскрываемся?
Я видел как Гиркин в Донецк входил.
Я бывал рядом с аэропортом не только донецким (в мае) но и Мариупольским.
Времевский выступ.
Упомянутые, Бугас и Новотроицкое все 8 лет в шаговой доступности. Хош расскажу что находилось справа от Пирамиды (если смотреть от Северного) где Захарченко грохнули.
Ты мне рассказываешь о Мариуполе?
Из газет знаешь?
Где тарань по весне в Мариуполе идёт?
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03.06.2024 21:39 Відповісти
а что сделала власть путинских хренососов и предателей? Разнесла город в шепы убила массу народа всего лишь?
Да ты идийот, рашка
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03.06.2024 21:40 Відповісти
Це повинно викликати у громадян України обурення!!!
Як же ж так? Там же наші громадяни!!
Так Андрющенко!!?
Вам шановний бачу нічого робити, як тільки дивитись "а що там у Маріуполі". Який і Ви, в тому числі, "...проїбали".
Можу підказати.
Зрадники і ждуни дождались свого "мІра" і їм добре.
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03.06.2024 18:44 Відповісти
интересно бы эту опереточную псевдоадминистрацию из предателей Украины рвануть всей лавочкой к чертям собачьим )
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03.06.2024 21:38 Відповісти
В Мариуполе купаться в море можно с конца апреля. Кто хочет давно уже купается.
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03.06.2024 21:39 Відповісти
 
 