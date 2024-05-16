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У Маріуполі відключили мобільний зв’язок, є проблеми з інтернетом, - Андрющенко

У Маріуполі рашисти відключили мобільний зв'язок

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники відключили мобільний зв’язок.

Про це поівдомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі повністю відключено мобільний зв’язок "Фенікс". Частково спостерігаються проблеми з інтернет-зв’язком", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше також повідомлялось, що на окупованій території Луганщини відключили мобільний зв'язок. Там встановлюю таксофони.

Читайте: Росіянам почали масово блокувати мобільні номери за відмову від передачі персональних даних

Автор: 

інтернет (1981) Маріуполь (3222) мобільний зв’язок (1018) Андрющенко Петро (692)


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Так тримати!!!Молодці
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16.05.2024 12:43 Відповісти
Може хоч тоді до маріупольців дійде,що росія ворог
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16.05.2024 12:44 Відповісти
на площі Свободи лєніна поставлять таксофон. Два.
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16.05.2024 12:44 Відповісти
Там просто на усьому обладнанні нє на скрєпном язикє усі написи.
А треба по скрєпному, по-доммашнєму.
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16.05.2024 12:55 Відповісти
узкий мир это всегда - назад в будущее
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16.05.2024 13:03 Відповісти
 
 