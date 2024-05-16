У Маріуполі відключили мобільний зв’язок, є проблеми з інтернетом, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники відключили мобільний зв’язок.

Про це поівдомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі повністю відключено мобільний зв’язок "Фенікс". Частково спостерігаються проблеми з інтернет-зв’язком", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше також повідомлялось, що на окупованій території Луганщини відключили мобільний зв'язок. Там встановлюю таксофони.

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