В Мариуполе отключили мобильную связь, есть проблемы с интернетом, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики отключили мобильную связь.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Мариуполе полностью отключена мобильная связь "Феникс". Частично наблюдаются проблемы с интернет-связью", - отметил он.
Напомним, ранее также сообщалось, что на оккупированной территории Луганщины отключили мобильную связь. Там устанавливают таксофоны.
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Свободилєніна поставлять таксофон. Два.
А треба по скрєпному, по-доммашнєму.