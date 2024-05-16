В Мариуполе отключили мобильную связь, есть проблемы с интернетом, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики отключили мобильную связь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе полностью отключена мобильная связь "Феникс". Частично наблюдаются проблемы с интернет-связью", - отметил он.

Напомним, ранее также сообщалось, что на оккупированной территории Луганщины отключили мобильную связь. Там устанавливают таксофоны.

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