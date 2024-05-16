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В Мариуполе отключили мобильную связь, есть проблемы с интернетом, - Андрющенко

У Маріуполі рашисти відключили мобільний зв'язок

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики отключили мобильную связь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе полностью отключена мобильная связь "Феникс". Частично наблюдаются проблемы с интернет-связью", - отметил он.

Напомним, ранее также сообщалось, что на оккупированной территории Луганщины отключили мобильную связь. Там устанавливают таксофоны.

Также читайте: Россияне перебрасывают новое военное подразделение через оккупированный Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

интернет (1706) Мариуполь (5705) мобильная связь (434) Андрющенко Петр (579)


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Так тримати!!!Молодці
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16.05.2024 12:43 Ответить
Може хоч тоді до маріупольців дійде,що росія ворог
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16.05.2024 12:44 Ответить
на площі Свободи лєніна поставлять таксофон. Два.
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16.05.2024 12:44 Ответить
Там просто на усьому обладнанні нє на скрєпном язикє усі написи.
А треба по скрєпному, по-доммашнєму.
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16.05.2024 12:55 Ответить
узкий мир это всегда - назад в будущее
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16.05.2024 13:03 Ответить
 
 