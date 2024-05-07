Россияне перебрасывают новое военное подразделение через оккупированный Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты перебрасывают новое военное подразделение с пометкой "V" на Бердянское направление в рамках ротации.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Движение российской техники
"Россияне перебрасывают новое подразделение (отметка V) на Бердянское направление в рамках ротации. В ближайшие дни можем увидеть попытку увеличения давления в районе Работино (в частности, но не исключительно)", - отметил он.
Андрющенко отметил, что вражеская военная колонна распорошена из-за пробок на дороге из Новоазовска в Мариуполь и дальше идет в сторону Бердянска.
Перемещение БК россиян
"Также зафиксировано перемещение БК (боекомплекта - ред.) большого габарита в составе замаскированных под гуманитарный груз колонн", - отметил советник мэра.
Андрющенко добавил, что с учетом внезапной расконсервации полигона под Мариуполем для артиллерии можно предположить, что именно новые снаряды подвезли так называемые гуманитарные конвои.
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https://www.cbsnews.com/news/hakeem-jeffries-house-talks-house-divisions-israel-issues-facing-voters-60-minutes/