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Россияне перебрасывают новое военное подразделение через оккупированный Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты перебрасывают новое военное подразделение с пометкой "V" на Бердянское направление в рамках ротации.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Движение российской техники

"Россияне перебрасывают новое подразделение (отметка V) на Бердянское направление в рамках ротации. В ближайшие дни можем увидеть попытку увеличения давления в районе Работино (в частности, но не исключительно)", - отметил он.

Андрющенко отметил, что вражеская военная колонна распорошена из-за пробок на дороге из Новоазовска в Мариуполь и дальше идет в сторону Бердянска.

Техніка росіян рухається з Маріуполя на Бердянський напрямок 7 травня 2024 року
Техніка росіян рухається з Маріуполя на Бердянський напрямок 7 травня 2024 року

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Перемещение БК россиян

"Также зафиксировано перемещение БК (боекомплекта - ред.) большого габарита в составе замаскированных под гуманитарный груз колонн", - отметил советник мэра.

Андрющенко добавил, что с учетом внезапной расконсервации полигона под Мариуполем для артиллерии можно предположить, что именно новые снаряды подвезли так называемые гуманитарные конвои.

Техніка росіян рухається з Маріуполя на Бердянський напрямок 7 травня 2024 року
Техніка росіян рухається з Маріуполя на Бердянський напрямок 7 травня 2024 року
Техніка росіян рухається з Маріуполя на Бердянський напрямок 7 травня 2024 року

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Автор: 

армия РФ (19210) Бердянск (443) Мариуполь (5712) техника (1736) Андрющенко Петр (581)


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Керівник фракції демократів у Нижній палаті Конгресу США Хакім Джефріс не виключив введення військового контингенту США в Україну:

https://www.cbsnews.com/news/hakeem-jeffries-house-talks-house-divisions-israel-issues-facing-voters-60-minutes/
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07.05.2024 12:50 Ответить
Питання тільки в тому, коли((?
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07.05.2024 13:11 Ответить
Мабуть, розрахунок на те, що ***** від страху лопне і не прийдеться зовсім, ніколи...
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07.05.2024 13:13 Ответить
на святего нікди
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07.05.2024 13:13 Ответить
хороші дороги, старался зєлюшка... либ онь, кацапи задоволені.
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07.05.2024 13:22 Ответить
 
 