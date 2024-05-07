Росіяни перекидають новий військовий підрозділ через окупований Маріуполь у напрямку Бердянська, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти перекидають новий військовий підрозділ з позначкою "V" на Бердянський напрямок у рамках ротації.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Рух російської техніки

"Росіяни перекидають новий підрозділ (позначка V) на Бердянський напрямок в рамках ротації. Найближчими днями можемо побачити спробу збільшення тиску в районі Роботиного (зокрема, але не виключно)", - зазначив він.

Андрющенко зауважив, що ворожа військова колона розпорошена через затори на дорозі з Новоазовська до Маріуполя і далі йде у бік Бердянська.





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Переміщення БК росіян

"Також зафіксовано переміщення БК (боєкомплекту - ред.) великого габариту в складі замаскованих під гуманітарний вантаж колон", - зауважив радник мера.

Андрющенко додав, що з урахуванням раптової розконсервації полігону під Маріуполем для артилерії можна припустити, що саме нові снаряди підвезли так звані гуманітарні конвої.







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