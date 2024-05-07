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Росіяни перекидають новий військовий підрозділ через окупований Маріуполь у напрямку Бердянська, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти перекидають новий військовий підрозділ з позначкою "V" на Бердянський напрямок у рамках ротації.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Рух російської техніки

"Росіяни перекидають новий підрозділ (позначка V) на Бердянський напрямок в рамках ротації. Найближчими днями можемо побачити спробу збільшення тиску в районі Роботиного (зокрема, але не виключно)", - зазначив він.

Андрющенко зауважив, що ворожа військова колона розпорошена через затори на дорозі з Новоазовська до Маріуполя і далі йде у бік Бердянська.

Техніка росіян рухається з Маріуполя на Бердянський напрямок 7 травня 2024 року
Техніка росіян рухається з Маріуполя на Бердянський напрямок 7 травня 2024 року

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі та Бердянську пролунали вибухи, - Андрющенко. ФОТ

Переміщення БК росіян

"Також зафіксовано переміщення БК (боєкомплекту - ред.) великого габариту в складі замаскованих під гуманітарний вантаж колон", - зауважив радник мера.

Андрющенко додав, що з урахуванням раптової розконсервації полігону під Маріуполем для артилерії можна припустити, що саме нові снаряди підвезли так звані гуманітарні конвої.

Техніка росіян рухається з Маріуполя на Бердянський напрямок 7 травня 2024 року
Техніка росіян рухається з Маріуполя на Бердянський напрямок 7 травня 2024 року
Техніка росіян рухається з Маріуполя на Бердянський напрямок 7 травня 2024 року

Читайте також: Партизани в окупованому Маріуполі спалили російську техніку. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17359) Бердянськ (469) Маріуполь (3230) техніка (1826) Андрющенко Петро (694)


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Керівник фракції демократів у Нижній палаті Конгресу США Хакім Джефріс не виключив введення військового контингенту США в Україну:

https://www.cbsnews.com/news/hakeem-jeffries-house-talks-house-divisions-israel-issues-facing-voters-60-minutes/
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07.05.2024 12:50 Відповісти
Питання тільки в тому, коли((?
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07.05.2024 13:11 Відповісти
Мабуть, розрахунок на те, що ***** від страху лопне і не прийдеться зовсім, ніколи...
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07.05.2024 13:13 Відповісти
на святего нікди
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07.05.2024 13:13 Відповісти
хороші дороги, старался зєлюшка... либ онь, кацапи задоволені.
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07.05.2024 13:22 Відповісти
 
 