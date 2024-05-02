У Маріуполі та Бердянську пролунали вибухи, - Андрющенко. ФОТО

В тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську пролунала серія вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Бердянськ. Район Колонії. За інформацією від партнерів епіцентр в районі заводу "Дормаш", де розташовані окупанти. Швидкі вже там", - повідомив радник мера.

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За його словами, перший вибух пролунав о 20:15, після чого почалося загорання.

Пізніше, Андрющенко написав, що серія вибухів пролунала і в тимчасово окупованому Маріуполі.

"Маріуполь. Гучно. Непоодинокі вибухи. Три вибухи. Один звук виходу, два по характеру схожі на приліт", - зауважив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ до літа може відкрити першу гілку залізниці біля окупованого Маріуполя.