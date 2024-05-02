У Маріуполі та Бердянську пролунали вибухи, - Андрющенко. ФОТО
В тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську пролунала серія вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Бердянськ. Район Колонії. За інформацією від партнерів епіцентр в районі заводу "Дормаш", де розташовані окупанти. Швидкі вже там", - повідомив радник мера.
За його словами, перший вибух пролунав о 20:15, після чого почалося загорання.
Пізніше, Андрющенко написав, що серія вибухів пролунала і в тимчасово окупованому Маріуполі.
"Маріуполь. Гучно. Непоодинокі вибухи. Три вибухи. Один звук виходу, два по характеру схожі на приліт", - зауважив він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ до літа може відкрити першу гілку залізниці біля окупованого Маріуполя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
яку кацапи хочуть закінчити до літа