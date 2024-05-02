В Мариуполе и Бердянске прогремели взрывы, - Андрющенко. ФОТО
Во временно оккупированных Мариуполе и Бердянске прогремела серия взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
"Бердянск. Район Колонии. По информации от партнеров, эпицентр в районе завода "Дормаш", где расположены оккупанты. Скорые уже там", - сообщил советник мэра.
По его словам, первый взрыв прогремел в 20:15, после чего началось возгорание.
Позже Андрющенко написал, что серия взрывов прогремела и во временно оккупированном Мариуполе.
"Мариуполь. Громко. Неодиночные взрывы. Три взрыва. Один звук выхода, два по характеру похожи на прилет", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ до лета может открыть первую ветку железной дороги возле оккупированного Мариуполя.
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