В Мариуполе и Бердянске прогремели взрывы, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированных Мариуполе и Бердянске прогремела серия взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Бердянск. Район Колонии. По информации от партнеров, эпицентр в районе завода "Дормаш", где расположены оккупанты. Скорые уже там", - сообщил советник мэра.

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По его словам, первый взрыв прогремел в 20:15, после чего началось возгорание.

Позже Андрющенко написал, что серия взрывов прогремела и во временно оккупированном Мариуполе.

"Мариуполь. Громко. Неодиночные взрывы. Три взрыва. Один звук выхода, два по характеру похожи на прилет", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ до лета может открыть первую ветку железной дороги возле оккупированного Мариуполя.