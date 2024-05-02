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В Мариуполе и Бердянске прогремели взрывы, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированных Мариуполе и Бердянске прогремела серия взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Бердянск. Район Колонии. По информации от партнеров, эпицентр в районе завода "Дормаш", где расположены оккупанты. Скорые уже там", - сообщил советник мэра.

Місце ймовірного вибуху в Бердянську.

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По его словам, первый взрыв прогремел в 20:15, после чего началось возгорание.

Позже Андрющенко написал, что серия взрывов прогремела и во временно оккупированном Мариуполе.

"Мариуполь. Громко. Неодиночные взрывы. Три взрыва. Один звук выхода, два по характеру похожи на прилет", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ до лета может открыть первую ветку железной дороги возле оккупированного Мариуполя.

Автор: 

Бердянск (443) взрыв (6739) Мариуполь (5712)


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......добре хлопці , добре.....👍.....
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02.05.2024 22:34 Ответить
Наші воїни випробовують на міцність першу гілку залізниці ,
яку кацапи хочуть закінчити до літа
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03.05.2024 01:00 Ответить
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03.05.2024 06:52 Ответить
 
 