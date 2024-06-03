В Мариуполе оккупанты закрыли все пляжи и запретили купальный сезон, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики закрыли все пляжи.
Об этом рассказал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупационные власти Мариуполя закрыли в городе все пляжи и запретили купальный сезон.
Как отметил Андющенко, захватчики запретили купаться местным жителям не только в море, но и в других водоемах.
"Последствия экоцида, которого нет. Что там по "такое чистое море никогда не было"?", - прокомментировал ситуацию Андрющенко.
Он также опубликовал соответствующий псевдоуказ оккупационных властей.
Ранее Андрющенко рассказывал, что во временно оккупированном Мариуполе проживает около 80 тысяч россиян.
Топ комментарии
+4 Hanka Panyanka
показать весь комментарий03.06.2024 17:50
+3 Ирина Корзун
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+2 Gretea
показать весь комментарий03.06.2024 17:41
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Шкода, що не всі це освідомили і досить легковажно відносяться до захисту України та її майбутнього існування.
Не все Багратионы, Ватутины и Василевские, нет у нас еще маршалов Победы. Воспитываются, учатся, всё в переди.
Не просрали, не смогли удержать удар под Волновахой. Город оказался с двух сторон в окружении. Без подвоза, без эвакуации. Хотите номера частей сдавших Новотроицкое, Волноваха, Бугас? На главкома не думаете?
Не было мостов между Донецком и Мариуполем. И рек неприступных не было.
Кальмиус выше протекает. Линия обороны с 15-го года была. Бойцы были. Не выдержали. Поэтому окружили Мариуполь.
Я видел как Гиркин в Донецк входил.
Я бывал рядом с аэропортом не только донецким (в мае) но и Мариупольским.
Времевский выступ.
Упомянутые, Бугас и Новотроицкое все 8 лет в шаговой доступности. Хош расскажу что находилось справа от Пирамиды (если смотреть от Северного) где Захарченко грохнули.
Ты мне рассказываешь о Мариуполе?
Из газет знаешь?
Где тарань по весне в Мариуполе идёт?
Да ты идийот, рашка
Як же ж так? Там же наші громадяни!!
Так Андрющенко!!?
Вам шановний бачу нічого робити, як тільки дивитись "а що там у Маріуполі". Який і Ви, в тому числі, "...проїбали".
Можу підказати.
Зрадники і ждуни дождались свого "мІра" і їм добре.