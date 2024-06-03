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Мариуполь (5694) оккупация (9990) Андрющенко Петр (579)

В Мариуполе оккупанты закрыли все пляжи и запретили купальный сезон, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики закрыли все пляжи.

Об этом рассказал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупационные власти Мариуполя закрыли в городе все пляжи и запретили купальный сезон.

Как отметил Андющенко, захватчики запретили купаться местным жителям не только в море, но и в других водоемах.

"Последствия экоцида, которого нет. Что там по "такое чистое море никогда не было"?", - прокомментировал ситуацию Андрющенко.

Он также опубликовал соответствующий псевдоуказ оккупационных властей.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі
Ранее Андрющенко рассказывал, что во временно оккупированном Мариуполе проживает около 80 тысяч россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе отключили мобильную связь, есть проблемы с интернетом, - Андрющенко
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Топ комментарии
+4
чого ви такий злий, люди хочуть відпочивати..., вже нема такого смороду від трупів, чого б не відпочити..., в нас он по телебаченню кожен день якісь весели хохми, розваги, всі сміються, а в людей там, навіть пляжів немає...
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03.06.2024 17:50
+3
Життя в окупації орків - це пекло!

Шкода, що не всі це освідомили і досить легковажно відносяться до захисту України та її майбутнього існування.
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03.06.2024 17:54
+2
Як це вам на голову налазить, такий ідиотизм публікувати?! Пляжі?? В Маріуполі?? Це ми типу маємо перейматися, щоб окупанти людям дозвілля забезпечувало?
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03.06.2024 17:41
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Як це вам на голову налазить, такий ідиотизм публікувати?! Пляжі?? В Маріуполі?? Це ми типу маємо перейматися, щоб окупанти людям дозвілля забезпечувало?
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03.06.2024 17:41 Ответить
чого ви такий злий, люди хочуть відпочивати..., вже нема такого смороду від трупів, чого б не відпочити..., в нас он по телебаченню кожен день якісь весели хохми, розваги, всі сміються, а в людей там, навіть пляжів немає...
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03.06.2024 17:50 Ответить
Життя в окупації орків - це пекло!

Шкода, що не всі це освідомили і досить легковажно відносяться до захисту України та її майбутнього існування.
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03.06.2024 17:54 Ответить
рот закрой ***********...
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03.06.2024 18:16 Ответить
Он может рассказать. Понравится ли вам?
Не все Багратионы, Ватутины и Василевские, нет у нас еще маршалов Победы. Воспитываются, учатся, всё в переди.
Не просрали, не смогли удержать удар под Волновахой. Город оказался с двух сторон в окружении. Без подвоза, без эвакуации. Хотите номера частей сдавших Новотроицкое, Волноваха, Бугас? На главкома не думаете?
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03.06.2024 19:03 Ответить
Оман давайте. И виллы в Испании.
Не было мостов между Донецком и Мариуполем. И рек неприступных не было.
Кальмиус выше протекает. Линия обороны с 15-го года была. Бойцы были. Не выдержали. Поэтому окружили Мариуполь.
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03.06.2024 19:18 Ответить
Окружили Мариуполь потому что с Крыма цапов запустили. А бойцы не выдержали бо укреплений небыло. А ты в каком ранге шашлыки готовил, Дорофеев?
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03.06.2024 20:15 Ответить
Раёне.
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03.06.2024 20:16 Ответить
Кировском. Текстильщик. Справа от "Обжоры"
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03.06.2024 21:41 Ответить
Какой ты грамотный. Эка как завернул. Ватууутины...Все гораздо проще. Что сделала власть для защиты города, с 14 года? Да ни.уя! Фонтанчики и площадя. Что показал горсовет Азову на требование укрепить город? По локоть! А этот Андрущенко, чьих будет? И нехрен тут туману напускать, грамотей.
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03.06.2024 20:08 Ответить
Вскрываемся?
Я видел как Гиркин в Донецк входил.
Я бывал рядом с аэропортом не только донецким (в мае) но и Мариупольским.
Времевский выступ.
Упомянутые, Бугас и Новотроицкое все 8 лет в шаговой доступности. Хош расскажу что находилось справа от Пирамиды (если смотреть от Северного) где Захарченко грохнули.
Ты мне рассказываешь о Мариуполе?
Из газет знаешь?
Где тарань по весне в Мариуполе идёт?
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03.06.2024 21:39 Ответить
а что сделала власть путинских хренососов и предателей? Разнесла город в шепы убила массу народа всего лишь?
Да ты идийот, рашка
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03.06.2024 21:40 Ответить
Це повинно викликати у громадян України обурення!!!
Як же ж так? Там же наші громадяни!!
Так Андрющенко!!?
Вам шановний бачу нічого робити, як тільки дивитись "а що там у Маріуполі". Який і Ви, в тому числі, "...проїбали".
Можу підказати.
Зрадники і ждуни дождались свого "мІра" і їм добре.
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03.06.2024 18:44 Ответить
интересно бы эту опереточную псевдоадминистрацию из предателей Украины рвануть всей лавочкой к чертям собачьим )
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03.06.2024 21:38 Ответить
В Мариуполе купаться в море можно с конца апреля. Кто хочет давно уже купается.
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03.06.2024 21:39 Ответить
 
 