Рашисти обстріляли Середину-Буду на Сумщині: Загинув чоловік. ФОТО
Російські війська завдали удару по м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, загинув чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумщини.
Близько 12:40 росіяни з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру міста.
Внаслідок обстрілу 70-річний цивільний чоловік на власному подвірʼї дістав уламкові поранення, від яких загинув.
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Isolda Peres
показати весь коментар04.06.2024 15:26 Відповісти Мені подобається 1
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