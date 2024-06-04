Рашисти обстріляли Середину-Буду на Сумщині: Загинув чоловік. ФОТО

Російські війська завдали удару по м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумщини.

Близько 12:40 росіяни з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру міста.

Внаслідок обстрілу 70-річний цивільний чоловік на власному подвірʼї дістав уламкові поранення, від яких загинув.

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