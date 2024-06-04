Рашисты обстреляли Середину-Буду на Сумщине: Погиб мужчина. ФОТО

Российские войска нанесли удар по г. Середина-Буда Шосткинского района Сумской области, погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумщины.

Около 12:40 россияне из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру города.

В результате обстрела 70-летний гражданский мужчина в собственном дворе получил осколочные ранения, от которых погиб.

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