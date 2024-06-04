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Рашисты обстреляли Середину-Буду на Сумщине: Погиб мужчина. ФОТО

Российские войска нанесли удар по г. Середина-Буда Шосткинского района Сумской области, погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумщины.

Около 12:40 россияне из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру города.

В результате обстрела 70-летний гражданский мужчина в собственном дворе получил осколочные ранения, от которых погиб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня российским обстрелам подверглись 7 громад Сумщины: зафиксирован 61 взрыв

Росіяни обстріляли Середину-Буду на Сумщині

Автор: 

обстрел (27202) Сумская область (3133)


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04.06.2024 15:26 Ответить
 
 