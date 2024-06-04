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Оккупанты обстреляли Хотинскую громаду на Сумщине: пострадали 2 человека

Обстріл Хотінської громади Сумщини 4 травня

Вечером 4 июня россияне нанесли удар по Хотинской громаде Сумской области. В результате атаки два человека получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Сумской ОВА.

"Предварительно, ранения получили 2 человека (девушка 17 лет и мужчина 50 лет). Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела разрушены 2 частных дома, один из которых загорелся.

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Ранее оккупанты ударили по Конотопу и повредили производственную инфраструктуру города.

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обстрел (27151) Сумская область (3129)


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