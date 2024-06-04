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В течение дня россияне обстреляли 12 громад Сумщины: 1 человек погиб, 3 - получили ранения

Обстріл Сумщини 4 травня

В течение 4 июня российская армия осуществила 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 106 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

В частности, оккупанты обстреляли:

  • Юнаковская громада: нанесен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и атака FPV дроном (3 взрыва).
  • Николаевская громада: были артиллерийские (2 взрыва) и минометные обстрелы (3 взрыва).
  • Хотинская громада: осуществлена атака FPV дроном (1 взрыв). Также враг бил из минометов (20 взрывов). К сожалению, в результате обстрела получили ранения два человека.
  • Белопольская громада: осуществлена атака FPV дроном (5 взрывов), минометные (5 взрывов), артиллерийские (5 взрывов) обстрелы и зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: нанесен сброс ВОГ с БПЛА (9 взрывов). Также враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
  • Свесская громада: зафиксирована атака БПЛА "Ланцет" (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
  • Шалыгинская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (3 взрыва).
  • Середино-Будская громада: россияне били из минометов (12 взрывов) и артиллерии (4 взрыва). К сожалению, в результате обстрела погиб один человек.
  • Великописаревская громада: нанесен гранатометный обстрел (4 взрыва) и атака FPV дроном (1 взрыв).
  • Конотопская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв). К сожалению, в результате обстрела 1 человек получил ранения.
  • Новослободская громада: зафиксирован обстрел из РСЗО (9 взрывов).

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обстрел (27151) Сумская область (3129) жертвы (2073)


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Янсур анабой!!!
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04.06.2024 22:24 Ответить
 
 