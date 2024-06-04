Российские захватчики второй раз за день обстреляли Белозерку в Херсонской области. Один человек ранен
Вечером 4 июня российские оккупанты снова атаковали поселок Белозерка, что на Херсонщине. Ранения получил 59-летний мужчина, который на момент обстрела находился во дворе собственного дома.
Об этом сообщила Херсонская ОГА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером российские войска снова атаковали Белозерку. Под вражеский удар попал 59-летний мужчина, который на момент обстрела находился во дворе собственного дома", - сообщает пресс-служба ОВА.
Там добавили, что у пострадавшего мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения бедер. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Оккупанты обстреляли Белозерку днем 4 июня
Днем 4 июня россияне ударили по центральной части Белозерки в Херсонской области. Ранения получили четыре человека.
Кроме этого, в результате вражеского обстрела повреждены три магазина, кафе и частный автомобиль.
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