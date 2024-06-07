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Сумська область (3240) евакуація (2242)

На Сумщині евакуюють мешканців ще восьми прикордонних населених пунктів

евакуація

Ради оборони Сумської області ухвалила рішення про евакуацію мешканців зі ще восьми населених пунктів прикордоння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

"На засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування ще у восьми населених пунктах із 10-кілометрової (прикордонної, - Ред.) зони здійснити евакуацію. Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення", - зазначив Артюх.

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Нагадаємо, з Білопілля та Ворожби евакуйовано 1,5 тис. населення, в тому числі понад 200 дітей. Від початку року на Сумщині внаслідок обстрілів загинуло 50 людей.

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