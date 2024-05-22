Із Білопілля та Ворожби на Сумщині евакуйовано 1,5 тис. осіб
У Сумській області триває евакуація населення з громад прикордоння, а також із Білопілля та Ворожби.
Про це розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає Цензор.НЕТ.
"З Білопілля та Ворожби евакуйовано 1,5 тис. населення, в тому числі більше 200 дітей. Всі заходи проводяться планово, організовано. Населення в основному залишається у межах Сумської області. При чому люди мають можливість виїжджати в інші регіони, нам надають таку можливість західні області, існують евакуаційні маршрути як автобусні, так і залізничні", – зазначив Артюх.
Нагадаємо, у Білопільській громаді Сумщини оголошено додаткову евакуацію у зв’язку з інтенсивними обстрілами.
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discovery
показати весь коментар22.05.2024 21:02 Відповісти Мені подобається 0
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