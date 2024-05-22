Из Белополья и Ворожбы на Сумщине эвакуировано 1,5 тыс. человек
В Сумской области продолжается эвакуация населения из громад приграничья, а также из Белополья и Ворожбы.
Об этом рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, передает Цензор.НЕТ.
"Из Белополья и Ворожбы эвакуировано 1,5 тыс. населения, в том числе более 200 детей. Все мероприятия проводятся планово, организованно. Население в основном остается в пределах Сумской области. Причем люди имеют возможность выезжать в другие регионы, нам предоставляют такую возможность западные области, существуют эвакуационные маршруты как автобусные, так и железнодорожные", - отметил Артюх.
Напомним, в Белопольской громаде Сумщины объявлена дополнительная эвакуация в связи с интенсивными обстрелами.
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discovery
показать весь комментарий22.05.2024 21:02 Ответить Мне нравится 0
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