Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 28 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 138 ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумщини.
"Унаслідок обстрілів на жаль, загинула людина, ще троє отримали поранення, пошкоджено сім приватних житлових будинків, два гаражі, господарчу споруду, складське приміщення одного з підприємств", - йдеться у повідомленні.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
Напередодні окупанти вдарили по Конотопу та вразили виробничу інфраструктуру міста.
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gr1959
показати весь коментар05.06.2024 11:25 Відповісти Мені подобається 0
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