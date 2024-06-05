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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 28 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 138 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумщини.

"Унаслідок обстрілів на жаль, загинула людина, ще троє отримали поранення, пошкоджено сім приватних житлових будинків, два гаражі, господарчу споруду, складське приміщення одного з підприємств", - йдеться у повідомленні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Хотінську громаду на Сумщині: постраждало 2 людей

Напередодні окупанти вдарили по Конотопу та вразили виробничу інфраструктуру міста.

Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року
Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року
Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року
Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року
Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року
Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року

Автор: 

обстріл (28546) Сумська область (3692)


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Конотоп далеко від кордону. А кацапи дістають, попри "заборони" Китаю бити його ракетами у глиб України !!! Це відстань майже як дальність Хаймарсу ! Значить у кацапів нічого не закінчується. І прогнози наших експертів ... дуже смішать !!
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05.06.2024 11:25 Відповісти
 
 