Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 28 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 138 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумщини.

"Унаслідок обстрілів на жаль, загинула людина, ще троє отримали поранення, пошкоджено сім приватних житлових будинків, два гаражі, господарчу споруду, складське приміщення одного з підприємств", - йдеться у повідомленні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

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Напередодні окупанти вдарили по Конотопу та вразили виробничу інфраструктуру міста.











