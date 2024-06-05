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Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска обстреляли 28 населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 138 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.

"В результате обстрелов, к сожалению, погиб человек, еще трое получили ранения, повреждены семь частных жилых домов, два гаража, хозяйственное сооружение, складское помещение одного из предприятий", - говорится в сообщении.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

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Накануне оккупанты ударили по Конотопу и повредили производственную инфраструктуру города.

Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року
Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року
Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року
Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року
Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року
Обстріли Сумщини за 4 червня 2024 року

Автор: 

обстрел (27202) Сумская область (3133)


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Конотоп далеко від кордону. А кацапи дістають, попри "заборони" Китаю бити його ракетами у глиб України !!! Це відстань майже як дальність Хаймарсу ! Значить у кацапів нічого не закінчується. І прогнози наших експертів ... дуже смішать !!
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05.06.2024 11:25 Ответить
 
 