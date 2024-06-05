Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска обстреляли 28 населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 138 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.

"В результате обстрелов, к сожалению, погиб человек, еще трое получили ранения, повреждены семь частных жилых домов, два гаража, хозяйственное сооружение, складское помещение одного из предприятий", - говорится в сообщении.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

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Накануне оккупанты ударили по Конотопу и повредили производственную инфраструктуру города.











