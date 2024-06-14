УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7899 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
756 1

Окупанти FPV-дроном атакували автобус в Есманьській громаді на Сумщині, є поранені

Російській FPV-дрон атакував автобус на Сумщині

Вранці 14 червня росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус в Есманській громаді Шосткинського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

У момент атаки в автобусі перебували понад 20 людей.

"Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу. Всіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки ворожої атаки уточнюються", – розповіли у військовій адміністрації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня окупанти здійснили 11 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 42 вибухи

Автор: 

обстріл (28672) Сумська область (3718)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапня підари
показати весь коментар
14.06.2024 11:34 Відповісти
 
 