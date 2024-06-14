Окупанти FPV-дроном атакували автобус в Есманьській громаді на Сумщині, є поранені
Вранці 14 червня росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус в Есманській громаді Шосткинського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
У момент атаки в автобусі перебували понад 20 людей.
"Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу. Всіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки ворожої атаки уточнюються", – розповіли у військовій адміністрації.
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oz ol #211540
показати весь коментар14.06.2024 11:34 Відповісти Мені подобається 0
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