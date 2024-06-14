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Наслідки атаки FPV-дрона росіян на автобус у Сумській області: Поранено чоловіка та двох жінок. ФОТО

Російські окупанти атакували FPV-дроном соціальний автобус на Сумщині, внаслідок чого поранення дістали 3 цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Близько 8 ранку росіяни атакували соціальний автобус на території Есманьської громади Шосткинського району.

Попередньо, ворог застосував FPV-дрон.

"У транспортному засобі перебував водій та 19 пасажирів. Троє отримали поранення: 62-річний чоловік, жінки 51 та 53 роки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість ворожих обстрілів Сумщини дещо зменшилася, - Держприкордонслужба

Рашисти атакували цивільний автобус на Сумщині
Рашисти атакували цивільний автобус на Сумщині

Автор: 

обстріл (28672) Сумська область (3718)


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