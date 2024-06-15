В течение дня россияне обстреляли 7 громад Сумщины, зафиксировано 25 взрывов
В течение 15 июня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 25 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская громады.
- Миропольская громада: с территории РФ нанесен удар FPV-дронами (3 взрыва).
- Белопольская громада: вражеским БпЛА осуществлен сброс боеприпасов типа ВОГ (4 взрыва). Также состоялась атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Эсманская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).
- Краснопольская громада: с территории РФ, вражеским БпЛА осуществлен сброс боеприпасов типа ВОГ (2 взрыва) и артобстрел (1 взрыв).
- Великописаревская громада: зафиксирован обстрел из миномета (2 взрыва).
- Юнаковская громада: нанесены вражеские удары 2 FPV-дронами (2 взрыва).
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